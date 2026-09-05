右上腕などに違和感を抱えるドジャースの大谷翔平投手（３２）は４日（日本時間５日）の本拠地ナショナルズ戦で２試合続けて先発メンバーを外れた。２試合連続で先発から外れるのは父親リストに入った昨年４月１８～１９日以来。ロバーツ監督は大谷の負傷者リスト（ＩＬ）入りについて「そう（回避を）願っているが、自信があるとまでは言えない。願っている、というところだ。今後を見ていく」と言葉をにごした。

コンディション不良の大谷に休養を与える決断がいまだに下せないチームに、米メディアも業を煮やし始めた。ドジャース専門サイト「トゥルーブルーＬＡ」は「後半戦の打席における『日本のスーパーマン』はクラーク・ケント（スーパーマンの変身前の姿）のようなごく平凡な姿に見える。これはドジャースファンにとって、警鐘を鳴らすべき事態と言える」と痛烈。

大谷が４三振を喫した２日（同３日）のカージナルス戦は「まるで油を差されていない『オズの魔法使い』のブリキ男のような動きを見せ、見ていて痛々しいほど身体の不自由さを露呈していた」と見るに堪えない光景だったという。

「もし２０２６年の残りのシーズンがこの状態の大谷で続き、さらに投手陣の力不足も重なれば、３連覇を達成するのは難しいかもしれない。もちろん、他の打者もそれぞれの役割を果たす必要があるが、すべては大谷次第と言える」と指摘する同サイトは「大谷に時折休養を与えるという中途半端な対応は、あまりにも不十分だ。大谷がこれほど満身創痍の状態である以上、無理して出場させる意味は全くない」とすぐにＩＬ入りさせるよう強く訴えた。

「大谷がそれでもＩＬ入りを拒否するなら、次の質問をしたい。大谷さん、あなたにとって大切なのは何ですか？ 個人賞ですか、それとも団体優勝ですか？」と満身創痍の二刀流に問いかけた。