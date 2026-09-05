京都DF福田心之助、ポーランド随一の名門レギア・ワルシャワに期限付き移籍が決定！
レギア・ワルシャワは現地時間4日、京都サンガF.C.からDF福田心之助が2026／27シーズン終了までの期限付き移籍で加入することをクラブ公式サイトで発表した。
現地メディア『iGol.pl』などによると、契約には延長オプションが付随している模様。また、福田がレギア・ワルシャワで背負う番号は「2」に決まった。
4日に26歳の誕生日を迎えた福田は、北海道コンサドーレ札幌U－18、明治大学を経て、2023年から京都に加入。これまでJ1リーグ通算90試合などに出場し、2025シーズンの歴代最高位となる3位フィニッシュに貢献した。
福田はクラブ公式サイトを通じて、「レギアに加入できたことを心から喜んでいます。ファンには私のスキルやダイナミズム、そして私の持てる力をすべて見てもらいたいです。皆さんの素晴らしい応援が、私に翼を与えてくれると信じています。本当に楽しみです」とコメントした。
福田が加入するレギア・ワルシャワはポーランドで最も成功したクラブであり、エクストラクラサ（1部リーグ）優勝15回、カップ戦優勝21回はともに最多記録。過去には森下龍矢（現ブラックバーン）が1年半に渡りプレーしており、福田はクラブ史上2人目の日本人選手となる。
現地メディア『iGol.pl』などによると、契約には延長オプションが付随している模様。また、福田がレギア・ワルシャワで背負う番号は「2」に決まった。
4日に26歳の誕生日を迎えた福田は、北海道コンサドーレ札幌U－18、明治大学を経て、2023年から京都に加入。これまでJ1リーグ通算90試合などに出場し、2025シーズンの歴代最高位となる3位フィニッシュに貢献した。
福田が加入するレギア・ワルシャワはポーランドで最も成功したクラブであり、エクストラクラサ（1部リーグ）優勝15回、カップ戦優勝21回はともに最多記録。過去には森下龍矢（現ブラックバーン）が1年半に渡りプレーしており、福田はクラブ史上2人目の日本人選手となる。
【動画】レギアが福田の加入を発表！
Dobrze, że jesteś z nami 🤝 pic.twitter.com/nSFPBE9Ex2— Legia Warszawa (@LegiaWarszawa) September 4, 2026