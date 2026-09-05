あまりに心温まるサプライズの一部始終が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で5万1000回再生を突破し、「素敵な笑顔」「幸せなワンちゃん」「最高ですね」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：息子に内緒で『子犬を飼った』結果→『パパを駅に迎えにきただけ』と思っていたようで…尊すぎる『はじめまして』】

パパを迎えに駅へ

Instagramアカウント「irishsetter.mont」の投稿主さんが紹介したのは、息子さんと愛犬の出会いのエピソードです。

ご主人が出張から戻る日、思わぬトラブルが起きました。悪天候の影響で飛行機が飛ばなくなってしまったのです。

普段なら投稿主さんが車で空港まで迎えに行くところ、この日は予定を変更し、新幹線の駅まで迎えに行くことに。

慣れない道を運転するため、「ついてきてほしいな」と息子さんにも声をかけました。何も知らない息子さんは、ただお父さんを迎えに行くつもりで駅へ。

そして、無事にご主人と再会すると嬉しそうな様子。ところが、息子さんにはまだ知らされていない、もうひとつのサプライズが待っていたのです。

サプライズで子犬と初対面

ご主人が手にしていたのは、見慣れない小さなカゴでした。「これは何？」と不思議そうに見つめる息子さん。恐る恐る顔を近づけると、ご主人は嬉しそうにカゴのフタを開けます。

すると中から、ちょこんと小さな顔を出したのは、なんと子犬。新しく家族に迎えた「もん」ちゃんでした。突然の登場に、息子さんもびっくり。

まさか駅でお父さんと再会しただけだと思っていたところに、こんな可愛い家族が待っているとは想像もしていなかったのでしょう。

小さな体でこちらを見つめるもんちゃんを前に、驚きながらも目を離せなくなっていたそうです。

念願の子犬と初対面

思いがけない出来事に、息子さんは放心していましたが、すぐにもんちゃんを優しく抱き上げ、「はじめまして」と声をかけました。

実は以前から犬を飼いたいと話していた息子さん。念願をかなえるため、投稿主さんとご主人は「仕事」と伝え、ひそかに子犬を迎えに行っていたのです。

何も知らずに迎えに来た息子さんを待っていたのは、お父さんだけではありませんでした。夢にまで見た小さな家族との出会いに、息子さんの顔には満面の笑みが広がったとか。

温かな「はじめまして」は、家族みんなの忘れられない一日になったことでしょう。

もんちゃんの成長記録とご家族との温かな日常は、Instagramアカウント「irishsetter.mont」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：Instagramアカウント「irishsetter.mont」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。