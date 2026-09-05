香川県らしい注意書きの看板がSNS上で大きな注目を集めている。「絶対に香川県だとわかる道」とその模様を紹介したのは旅行家の謹製さん（@62178G）。



【写真】香川県の道路で見つけた注意書き

「お客様にお願い！

この水路は、大切な農業用水です。うどん、だし、吸い殻などを絶対に捨てないでください」



と書かれたこの看板。たしかにうどん県・香川ならではの切迫した事情を感じさせられる文言だ。



謹製さんに話を聞いた。



ーーどちらでご覧になったものでしょうか？



謹製：香川県綾川町の山越うどんです。旅行先で、行きたかったうどんの名店を訪れた際のものです。



ーーこの光景をご覧になったご感想を。



謹製：店舗の敷地内か隣接する道で、かつ屋外でうどんをいただくお店なので突飛な看板というわけではありませんが、うどんと吸い殻が並ぶのは香川県ならではで面白いなと思います。



ーーご投稿に対し大きな反響がありました。



謹製：旅行先での投稿が大きな反響を呼んだので、きっと全国津々浦々に面白いポテンシャルが秘められているんだろうなと感じました。



◇ ◇



SNSユーザーたちから

「吸い殻さえも、うどん関連の専門用語に見えてくる」

「モクよりうどんと出汁が先に来る世界線」

「人気うどん店のすぐそばはこういうのあるよね。店に入りきらないので外で食べてるひといるし」

「塩分（特にナトリウムイオン）は、多くの植物にとって有害だからね」

など数々の驚きの声が寄せられた今回の投稿。筆者も和歌山県で「海に梅酢捨てるな」という看板を見たことがあるが、読者のみなさんはこの手の看板をご覧になったことがあるだろうか？



なお謹製さんは今回の反響に乗じて、友人のお笑い芸人、大久保八億さんのPRをしたいのだという。大久保さんはマセキ芸能社所属のピン芸人で、大喜利やネットミームに通じていることで有名。謹製さんがスタッフを務めるYouTubeチャンネル「八億再生チャンネル」も好調なので、ご興味のある方は、ぜひチェックしていただきたい。



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）