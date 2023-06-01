Ｆ１レーシングブルズからイタリア・グランプリ（ＧＰ、決勝６日）に２戦連続で緊急出場している角田裕毅（２６）が、次戦のスペインＧＰ（決勝１３日）でも継続して出場する可能性が高まっていると米メディアが報じた。

角田はレッドブルのアイザック・ハジャールが手首の負傷で欠場となった影響で、オランダＧＰに姉妹チームのレーシングブルズから電撃出走し、今季初戦としては大健闘の１１位だった。そして迎えた今週末のイタリアＧＰでは、４日のフリー走行１回目（ＦＰ１）で１２番手、続く同２回目（ＦＰ２）では１０番手と上々のスタートを切った。

移籍市場が大詰めを迎える中で、最後のアピールが続く角田にさらなるチャンスが到来しそうだ。

米メディア「グランプリドットコム」は「アイザック・ハジャールは、レッドブルのファクトリーでシミュレーター復帰を試みたものの、手首の負傷により来週のスペインＧＰを欠場する可能性がある」と報じた。

同メディアはハジャールの最新状況について「ハジャールの手首の負傷は、彼が３戦連続でグランプリを欠場する可能性があり、彼の回復状況から、来週のマドリードでのレース出場も危ぶまれている」と重ねて強調した。

「１週間後にはスペインＧＰが控えているため、回復のための時間は限られている」と指摘した上で、スペインＧＰで復帰を焦れば負傷を悪化させる危険があると説明する。「シミュレーターでは、市街地コースでステアリングホイールにかかるあらゆる力を再現することはできない。マドリードはモンツァよりもコーナーが多く、ドライバーが負傷した手を休める機会もほとんどないため、レッドブルはハジャールが短い走行ではなく、週末を通してレースを完走できることを証明する必要がある」と懸念を示した。

さらに、現在のドライバー状況から、ハジャールが復帰を急ぐ必要は全くないとの背景も強調する。「ローソンのザントフォールトでのパフォーマンスは、トップチームにとって頼りになる選択肢となった。角田もレーシングブルズへの復帰後、順調にチームになじんでおり、ハジャールを急いでマシンに戻すという競技上のプレッシャーを軽減させている」と指摘した。

Ｆ１生き残りへ、角田のチャンスが続くか注目だ。