私たちは、食事を「どのくらい食べたか」を思い出す時、実際の量をそのまま正確に再現しているのではなく、無意識に“自分の都合の良い形”に調整してしまうことがあります。自分では「食べていない」と思っていても、いつの間にか太ってしまうのはそのためです。これには「認知バイアス」や「認知的不協和」といった脳の働きが関係しています。

認知バイアスとは、情報を処理する時に自分の信念や仮説を肯定するために、都合の良い情報ばかりを集め、反対の情報を無視・軽視する認知の偏りのことです。認知的不協和とは、自分が認知していることに2つの矛盾する考えや行動がある場合にストレスを感じることをいいます。

例えば「健康でいたい」という思いがある一方で、実際には食べ過ぎや間食をしていると、心の中に矛盾が生じます。このズレはストレスになるため、人は無意識に「これは食事に入らない」「少しだから問題ない」といったように解釈を変え、バランスを取ろうとします。また、飲み物や一口程度の間食などは、そもそも「食べた」と思っていない可能性があります。

その結果、ケーキやドーナツなどの間食は実際より少なく申告したり、場合によっては「食べた」と認識されていなかったりします。一方で、野菜などの健康的な食品は比較的正確、あるいは多めに思い出される傾向があります。つまり、食事記録は事実そのものではなく、心理の影響を受けた記憶であるため、ズレが生じやすいのです。

これらの働きは脳の負担を抑えようとして働くもので、誰にでも起こります。「食べていない」という背景には、意図的な嘘ではなく、心理的な防御や認識のズレが生じている可能性があります。そのため、周りの人は、“正しいかどうかを問いただす”のではなく、“正確に思い出せるように支援する”ことが大切です。（監修：健康管理士一般指導員）