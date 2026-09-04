『クジラに落ちた男』場面写真公開 キンタロー。＆ゆいちゃみ4DX体験ムービーも
巨大なマッコウクジラにのみ込まれた青年の極限サバイバルを描く映画『クジラに落ちた男』（10月16日公開）の新ポスターと場面写真が、「く（9）じ（4）らの日」にあたる9月4日に公開された。
【動画】キンタロー。＆ゆいちゃみ、“クジラの日”記念特別映像
本作は、ピューリッツァー賞受賞作家によるベストセラー小説「Whalefall」を実写映画化したサバイバル作品。亡き父の遺骨を探すため海へ潜った青年ジェイが、巨大なマッコウクジラに丸のみされ、その体内からの脱出に挑む姿を描く。残された時間は、酸素が尽きるまでのわずか1時間。極限状態に追い込まれたジェイは、かつて父から厳しく教え込まれた知識が、生還するための唯一の鍵であることに気づいていく。
新ポスターは、クジラの体内に閉じ込められ、絶体絶命の危機に直面するジェイの姿を捉えたもの。場面写真には、ジェイが海へ潜る姿や次々と迫る危機に立ち向かう様子が収められ、なぜ彼が“クジラに落ちた”のか、そして極限状態のなかで脳裏によみがえる“父の言葉”が、物語をどのように動かしていくのかを予感させる。
あわせて、お笑い芸人のキンタロー。と、ゆい小池（ゆいちゃみ）が、本作の特報映像を4DXで体験するスペシャルムービーも公開された。
クジラをイメージしたメイクを施したキンタロー。の「タスケテー!!」という絶叫から始まる映像では、座席の動きや水などの演出に、「水が来てる……！」（ゆい小池）、「デカっ!!」「いやぁぁぁぁぁ!!!」（キンタロー。）と大興奮。巨大クジラに丸のみされる場面を全身で体感したキンタロー。が、衝撃のあまり“まさかの姿”になってしまう様子も収められている。
【動画】キンタロー。＆ゆいちゃみ、“クジラの日”記念特別映像
本作は、ピューリッツァー賞受賞作家によるベストセラー小説「Whalefall」を実写映画化したサバイバル作品。亡き父の遺骨を探すため海へ潜った青年ジェイが、巨大なマッコウクジラに丸のみされ、その体内からの脱出に挑む姿を描く。残された時間は、酸素が尽きるまでのわずか1時間。極限状態に追い込まれたジェイは、かつて父から厳しく教え込まれた知識が、生還するための唯一の鍵であることに気づいていく。
あわせて、お笑い芸人のキンタロー。と、ゆい小池（ゆいちゃみ）が、本作の特報映像を4DXで体験するスペシャルムービーも公開された。
クジラをイメージしたメイクを施したキンタロー。の「タスケテー!!」という絶叫から始まる映像では、座席の動きや水などの演出に、「水が来てる……！」（ゆい小池）、「デカっ!!」「いやぁぁぁぁぁ!!!」（キンタロー。）と大興奮。巨大クジラに丸のみされる場面を全身で体感したキンタロー。が、衝撃のあまり“まさかの姿”になってしまう様子も収められている。