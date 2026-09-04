生後20日、まだ生まれたばかりの赤ちゃんたちを撫でていたら母犬がやってきて…。想定外だった『まさかの行動』が話題になっているのです。

『そっち…？』思わず頬が緩んでしまう、微笑ましい光景は記事執筆時点で830万回を超えて表示されており、7.4万件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：生後20日の赤ちゃん犬を撫でていたら『母犬』がやってきて…想定外だった『まさかの行動』】

生後20日の赤ちゃん犬たちを撫でていたら、母犬がやってきて…

Xアカウント『@kuroshiba_ritsu』に投稿されたのは、赤ちゃん犬たちと子育て中のお母さん犬のお姿。

柴犬「ぼたん」ちゃんは、4匹の赤ちゃんを出産、絶賛子育て中のお母さんなのです。

想定外だった『まさかの行動』に反響

飼い主さんが、生後20日のコロコロでむちむちな赤ちゃん犬を撫でていると…大急ぎで駆けつけたのだそう。

赤ちゃんを撫でている飼い主さんの手にぴったりとお顔を寄せたかと思えば、グイッと持ち上げるようにして…。

自分のことを撫でるようにとアピールをしたのだといいます。飼い主さん曰く、日頃からとっても甘えん坊で撫でられるのが大好きだというぼたんちゃん。

ママになっても、子育て中でも、相手が我が子でも…『私を撫でないのは許さない』と、全くブレない行動はあまりにも愛くるしいもの。

ママとしてしっかりと子育てに励んでいるぼたんちゃんが飼い主さんの前でだけみせる、甘えん坊で無邪気な振る舞いは多くのユーザーをほっこり和ませることとなったのでした。

この投稿には「こんなに可愛い子たちを産んだ私を褒めなさい」「お母さん一生懸命お腹で育てたもんねえらいねー」「母の気持ちもわかります」「甘えたいのは変わらないよね」「可愛いお母さん」などのコメントが寄せられています。

個性溢れる柴犬さんたちの日常

柴犬専門犬舎『武蔵照陽荘』で暮らしているぼたんちゃんには、たくさんの柴犬家族の存在があります。同じ柴犬でももちろん性格はさまざまで個性は無限大。

ご家族に溺愛されながら、のびのびと幸せに暮らすぼたんちゃんたちの日常は柴犬の魅力を余すことなく届けられています。

写真・動画提供：Xアカウント「@kuroshiba_ritsu」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。