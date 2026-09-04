「ラーメン二郎 京都店」の公式X（旧ツイッター）が4日に更新され、客の迷惑行為を報告した。また「大盛り」の提供ルールも変更すると告知した。

店舗の公式Xでは「近所で当店のお客さんが吐いている、と今朝報告がありました。防犯カメラで確認したところ、昨日4人で来店し大盛りを注文し40分以上かけて食べていた学生と思われる方でした。当店はお腹いっぱい食べて欲しいという気持ちがあるので、そんなに忙しくなかったこともあり、あえてお声掛けせずにいましたが、こんな事になってしまって非常に残念です」と報告。

「食べている方が無理をしているのかどうかは、こちらではわからないので、一つの基準として制限時間を設けさせていただきます。今後『大盛り』の提供は15分以内に食べれる方に限らせていただきます。券売機にも提示していますが、店内でも確認させていただくことがあるかもしれませんので、『何回も食べたことあるわ！』って方がおられたらご容赦ください」と提供ルールの変更を告知した。

また「『大盛り』に限らず、こちらの判断で、例えばずっと口を押さえてる、何度もトイレに行く、顔が青ざめてる等、こちらがもう限界だろうな、と思える場合も退店していただきます。何度も言ってますが、残してもらって全然構わないです。以上、近隣の方たちにご迷惑をおかけしない為の苦渋の決断であることを、どうかご理解いただけると幸いです」としていた。