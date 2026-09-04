しまじろう、散歩中に「無」になってしまう 「おや？しまじろう 無かな？」
「こどもちゃれんじ」の人気キャラクター・しまじろうが、散歩中に「無」になったような姿を見せ、話題を呼んでいる。
（関連：しまじろうが「無」になるまでの流れ）
しまじろう公式Xは9月2日、「おや？しまじろう 無かな？」と投稿。添えられた写真では、赤いシャツとデニム姿のしまじろうが、緑に囲まれた街角のベンチに腰かけ、両手を膝のあたりに置いたまま一点を見つめている。公式はコメント欄で「ちょっときゅうけいしてたんだー」「さんぽちゅうにきゅうけいしてたんだー」と説明した。
公式Xでは8月25日から、街を歩くしまじろうの姿を相次いで公開してきた。屋根のある休憩スペースでひとり座る写真には「5分前行動かな？」、大きなカメに頭を下げる場面には「挨拶できたかな？」とコメント。続いて、隅田川沿いで「かわいいポーズ」を決める姿、「あぶない」と書かれた看板を指さす姿、路地裏を歩く後ろ姿を投稿した。一連の小さな発見を経て、休憩中に「無」へ行き着いたような流れとなっている。
しまじろうは、1988年の「こどもちゃれんじ」開講時から子どもたちに寄り添ってきたキャラクター。2026年には、保護者世代や大人の「日常にももっと寄り添う存在」を目指す新ブランド『＆しまじろう』も始動している。元気で好奇心旺盛なしまじろうが見せた飾らないひと休みも、世代を超えて親しまれる現在のあり方を象徴しているのかもしれない。
（文=リアルサウンド ブック編集部）