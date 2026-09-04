『カービィのエアライダー』まさかのイベント発表→ビジュアル公開にネットざわつく「なんとカオスな…」「絵面が既に面白過ぎる」「公式…とうとうおかしくなっちゃった???」
Nintendo Switch2専用ソフトの人気ゲーム『カービィのエアライダー』の公式SNSが3日に更新され、新たなゲーム内イベントの概要とビジュアルを公開。ネットではさまざまな反響が寄せられている。
【画像】「公式…とうとうおかしくなっちゃった???」カオス…カワサキだらけのイベントビジュアル
同ゲームでは定期的にオンラインイベントが開催されており、10日正午から15日正午まで開催される「激辛！ コックカワサキ軍団」は、ゲーム内モードの一種である「シティトライアル」のチーム戦のイベントで、ランダムでマッチングした仲間のコックカワサキたちと一緒に、相手チームのコックカワサキ軍団に挑むというもの。
炎のエフェクトとともに、辛そうなカレーや爆弾、ミサイルなど、さまざまな“武器”を手にしたコックカワサキがびっしりと描かれたイベントのビジュアルも公開された。
SNSでは「つまり敵も味方もカワサキだらけと言うこと？なんとカオスな…」「このイベントを機に、久々に起動してみようかな…」「ただの地獄絵図にしか見えなくて笑うww」「魔☆境」「なんか凄まじいw」「運営絶対ノリノリだろうなこれ 絵面が既に面白過ぎる」「公式…とうとうおかしくなっちゃった???…いやいや、神イベじゃねぇか!!!!」「ビックリしたー、コラかと思った！….え!?コラじゃない!?」など、さまざまな反響が寄せられている。
【画像】「公式…とうとうおかしくなっちゃった???」カオス…カワサキだらけのイベントビジュアル
同ゲームでは定期的にオンラインイベントが開催されており、10日正午から15日正午まで開催される「激辛！ コックカワサキ軍団」は、ゲーム内モードの一種である「シティトライアル」のチーム戦のイベントで、ランダムでマッチングした仲間のコックカワサキたちと一緒に、相手チームのコックカワサキ軍団に挑むというもの。
SNSでは「つまり敵も味方もカワサキだらけと言うこと？なんとカオスな…」「このイベントを機に、久々に起動してみようかな…」「ただの地獄絵図にしか見えなくて笑うww」「魔☆境」「なんか凄まじいw」「運営絶対ノリノリだろうなこれ 絵面が既に面白過ぎる」「公式…とうとうおかしくなっちゃった???…いやいや、神イベじゃねぇか!!!!」「ビックリしたー、コラかと思った！….え!?コラじゃない!?」など、さまざまな反響が寄せられている。