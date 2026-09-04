霜降り明星・せいや『らんま1/2』ゲスト声優出演 アンバサダーに就任で喜び「光栄です」
霜降り明星・せいやが、テレビアニメ『らんま1/2』第3期（10月より日本テレビ放送）の宣伝アンバサダーに就任し、ゲスト声優として出演することが決定した。登場話数や担当するキャラクターについては後日発表される。
【写真】『らんま1/2』キャラと3ショットの霜降り明星・せいや
アンバサダー就任に「好きが高じて宣伝アンバサダーになれました！せいやです！新作アニメも第1期からいちファンとして視聴していたので、この度「宣伝アンバサダー」という大役をいただき大変光栄です」と喜び。
「TVアニメ「らんま1/2」は、キャラクターは可愛く、アクションはカッコよく、声優さんは豪華で、本当にたくさんの魅力がある作品です。推しが絶対に見つかる作品で、誰でもハマれる作品なので、一度観てみてください」と呼びかけた。
『らんま1/2』は、水をかぶると女になってしまう高校生の早乙女乱馬とその許婚・天道あかねの日常を描き、周囲を巻き込んだ格闘ラブコメ。原作漫画が『週刊少年サンデー』で1987年～1996年にかけて連載され、テレビアニメが1989年～1992年に放送。その後、劇場版アニメやOVA化もされ、完全新作的アニメの第1期が2024年10月～12月、第2期が2025年10月～12月に放送された。
【写真】『らんま1/2』キャラと3ショットの霜降り明星・せいや
アンバサダー就任に「好きが高じて宣伝アンバサダーになれました！せいやです！新作アニメも第1期からいちファンとして視聴していたので、この度「宣伝アンバサダー」という大役をいただき大変光栄です」と喜び。
『らんま1/2』は、水をかぶると女になってしまう高校生の早乙女乱馬とその許婚・天道あかねの日常を描き、周囲を巻き込んだ格闘ラブコメ。原作漫画が『週刊少年サンデー』で1987年～1996年にかけて連載され、テレビアニメが1989年～1992年に放送。その後、劇場版アニメやOVA化もされ、完全新作的アニメの第1期が2024年10月～12月、第2期が2025年10月～12月に放送された。
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