高橋藍、体脂肪率を劇的変化させた調理用具明かす「これさえあれば生きていける」知られざる普段の食事事情にも言及
男子バレーボール日本代表の高橋藍が2日放送のフジテレビ系『ホンマでっか!?TV 』（毎週水曜 後9：00）に出演。体脂肪率を落とすために効果的な調理器具を明かした。
【写真】バレー石川祐希＆高橋藍ら、“爽やかすぎる”オフショットに反響「とても可愛い3人組」「藍ちゃん可愛いーー」
この日番組は「評論家が思わずポチった（秘）グッズ」と題して放送。高橋は同じくバレー日本代表の石川祐希とともにVTR出演したが、高橋はネットショッピングで購入した“せいろ蒸し器”で身体が激変したと打ち明け、「去年の夏くらいは体脂肪率が12％くらいあったんですけど、今日（5月31日時点）測って8・6％でした」と語った。
続けて「油を使わないので。余分な脂を落とせるので、ダイエットにはもってこいと思ってます」とせいろ蒸し器のメリットを説明。今では多様な食材をせいろ蒸し器を使って調理しているといい「食材を入れて蒸すだけなんで料理する手間がはぶけるっていうか、すごい楽っていうのが一番の喜び。海外にも持っていきます。これさえあれば生きていけると思ったんで」と笑みを浮かべた。
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この日番組は「評論家が思わずポチった（秘）グッズ」と題して放送。高橋は同じくバレー日本代表の石川祐希とともにVTR出演したが、高橋はネットショッピングで購入した“せいろ蒸し器”で身体が激変したと打ち明け、「去年の夏くらいは体脂肪率が12％くらいあったんですけど、今日（5月31日時点）測って8・6％でした」と語った。
続けて「油を使わないので。余分な脂を落とせるので、ダイエットにはもってこいと思ってます」とせいろ蒸し器のメリットを説明。今では多様な食材をせいろ蒸し器を使って調理しているといい「食材を入れて蒸すだけなんで料理する手間がはぶけるっていうか、すごい楽っていうのが一番の喜び。海外にも持っていきます。これさえあれば生きていけると思ったんで」と笑みを浮かべた。