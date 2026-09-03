【シニアVlog】ハワイ移住34年｜60代水着屋店主のモーニングルーティン
YouTubeチャンネル「60代ハワイ暮らしVlog | Hawaii Life in My 60s」が「【シニアVlog】ハワイ移住34年｜60代水着屋店主のモーニングルーティン」と題した動画を公開しました。ハワイで水着屋を営むかずさ ふらながんさんが、健康的な朝の習慣や仕事風景など、飾らないリアルなハワイの日常を披露しています。
ハワイ移住34年を迎え、モンサラット通りで水着屋を営むかずささん。朝5時頃に起床すると、まずはぬるま湯にチアシードとリンゴ酢を大さじ一杯ずつ混ぜたドリンクを飲みます。その後は、血圧を気遣ってデカフェのコーヒーに豆乳を多めに入れたカフェオレを楽しむのが日課です。
7時過ぎからは、海に向かってウォーキングに出かけます。健康のためだけでなく、「精神的にリセットができる」と大切な時間になっているようです。帰宅後の朝食は、最近ハマっているという自家製の無水カレー。玉ねぎや野菜、脂身を抑えたひき肉を使用し、油を使わずにスパイスだけで作られています。カレー生活を始めてから「夜も眠れないほど酷かった腰痛と肩こりがめちゃくちゃ緩和した」と驚きの効果を語りました。
シャワーを浴びて準備を整えると、9時半頃に徒歩で出勤します。お店では、年齢を気にして水着選びに悩む60代の女性客に対し、「水着に着ていい年齢なんて書いてないですよ」と声をかけ、明るいブルーのワンピースタイプの水着を提案した心温まるエピソードも紹介されています。
「今さら、を、今からに」というスローガンを掲げ、60代から人生を立て直していく決意を語ったかずささん。年齢にとらわれず、自然体で前向きに日々を楽しむ姿は、同世代の方だけでなく、多くの人に勇気や暮らしのヒントを与えてくれそうです。
ハワイ移住34年を迎え、モンサラット通りで水着屋を営むかずささん。朝5時頃に起床すると、まずはぬるま湯にチアシードとリンゴ酢を大さじ一杯ずつ混ぜたドリンクを飲みます。その後は、血圧を気遣ってデカフェのコーヒーに豆乳を多めに入れたカフェオレを楽しむのが日課です。
7時過ぎからは、海に向かってウォーキングに出かけます。健康のためだけでなく、「精神的にリセットができる」と大切な時間になっているようです。帰宅後の朝食は、最近ハマっているという自家製の無水カレー。玉ねぎや野菜、脂身を抑えたひき肉を使用し、油を使わずにスパイスだけで作られています。カレー生活を始めてから「夜も眠れないほど酷かった腰痛と肩こりがめちゃくちゃ緩和した」と驚きの効果を語りました。
シャワーを浴びて準備を整えると、9時半頃に徒歩で出勤します。お店では、年齢を気にして水着選びに悩む60代の女性客に対し、「水着に着ていい年齢なんて書いてないですよ」と声をかけ、明るいブルーのワンピースタイプの水着を提案した心温まるエピソードも紹介されています。
「今さら、を、今からに」というスローガンを掲げ、60代から人生を立て直していく決意を語ったかずささん。年齢にとらわれず、自然体で前向きに日々を楽しむ姿は、同世代の方だけでなく、多くの人に勇気や暮らしのヒントを与えてくれそうです。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
【「今さら」を「今から」に。60代から人生を立て直す、ハワイ暮らしVlog。】 ハワイ移住34年。ワイキキ近くのモンサラット通りで、小さな水着屋を営んでいる60代のかずさです。 このチャンネルは、人生のどん底から、心・体・暮らし・仕事をもう一度立て直し、これからの人生を思いきり楽しんでいく、私のリアルな記録です。 美しい海やハワイの日常だけでなく、その裏側にある物価高、個人店経営の現実、老後やお金への不安も包み隠さずお話しします。 60代のダイエットや健康的な食生活、運動、心の片づけ、自分を大切にする暮らし。 そして、動画編集やAI、オンラインビジネスなど、60代から始める新しい挑戦。 うまくいった日だけでなく、迷う日も、失敗する日も、立ち止まる日も、そのままお届けしていきます。 「もう歳だから」 「今さら始めても遅い」 「私の人生は、このまま終わっていくのかな」 そんなふうに感じている同世代の女性に、今からでも人生は変えられること、そして毎日はもう一度楽しめることを、私自身の生き方を通してお伝えできたら嬉しいです。 60代女性の暮らし、シニアVlog、ハワイ生活、海外生活、健康、ダイエット、人生の再出発、自分らしい生き方に興味のある方。 一緒に、小さな一歩から始めませんか？ 今さら、を、今からに。 ハワイから、等身大の60代をお届けします。
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