チャンネル情報

【「今さら」を「今から」に。60代から人生を立て直す、ハワイ暮らしVlog。】 ハワイ移住34年。ワイキキ近くのモンサラット通りで、小さな水着屋を営んでいる60代のかずさです。 このチャンネルは、人生のどん底から、心・体・暮らし・仕事をもう一度立て直し、これからの人生を思いきり楽しんでいく、私のリアルな記録です。 美しい海やハワイの日常だけでなく、その裏側にある物価高、個人店経営の現実、老後やお金への不安も包み隠さずお話しします。 60代のダイエットや健康的な食生活、運動、心の片づけ、自分を大切にする暮らし。 そして、動画編集やAI、オンラインビジネスなど、60代から始める新しい挑戦。 うまくいった日だけでなく、迷う日も、失敗する日も、立ち止まる日も、そのままお届けしていきます。 「もう歳だから」 「今さら始めても遅い」 「私の人生は、このまま終わっていくのかな」 そんなふうに感じている同世代の女性に、今からでも人生は変えられること、そして毎日はもう一度楽しめることを、私自身の生き方を通してお伝えできたら嬉しいです。 60代女性の暮らし、シニアVlog、ハワイ生活、海外生活、健康、ダイエット、人生の再出発、自分らしい生き方に興味のある方。 一緒に、小さな一歩から始めませんか？ 今さら、を、今からに。 ハワイから、等身大の60代をお届けします。