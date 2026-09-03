「夏やせかな？」

【写真集】96.9万、6.9万いいねの長すぎキャット

そんなポストがX上に投稿され、話題になっている。

Xユーザーのえー（＠neikoneikou）さんが2026年7月24日に披露したのは、床に仰向けで寝かされたキジトラ猫の写真。

飼い主さんに両手で支えられたその体は、驚くほどにピーンと長く伸びている。

自分でも状況が分かっていないのか、キョトンとした表情が笑いを誘う。

あまりにも細長いボディに、Xユーザーからは6万9000件を超えるいいねのほか、

といった声が寄せられている。

飼い主のえーさんに詳しい話を聞いた。

幼いころから、抱っこでピーン

長すぎる体の持ち主は、18歳の女の子・チコちゃん。体重は3.3キロと小柄で、おとなしく甘えんぼな性格だそう。お気に入りのぬいぐるみをあちこちに運んだり、一緒に箱に収まったりする姿は、まるで小さな女の子のようだという。

小さい頃から、抱っこされるとなぜか足をピーンと伸ばす癖があるというチコちゃん。

そのときの顔は、いつも写真のようにキョトンとしているそうだ。

今回も「細いねー」と言われながら両手で体を挟まれると、いつも通り足はピーン。暑さが続いていた時期だったこともあり、まるで夏痩せしたかのような細く長い姿が誕生した。

小柄で表情も幼く、まるで子猫のようだが、実はシニアなチコちゃん。

「これから先も、チコの体調に気を配り、チコが幸せでいられるようにチコとの日々を大切に過ごしていきたいと思っています」

と、飼い主・えーさんは語った。（ライター：Met）