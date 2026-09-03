「自分の軸をぶらさない」姉が語る妹の魅力

すずの対応を真似たHISAKOに訪れた悲劇

「高い服着やがって」思春期のななの理不尽な怒り

「君がしたいのなら協力するよ」は要注意！12人産んだ助産師HISAKOが警鐘を鳴らす、産後の夫婦を壊す無自覚な罠

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【ADHD】大人の発達障害これが社会の現実です。

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チャンネル情報

がんばらんでええ！ テキトーでええ！ 多くのママに関わってきた経験と 自身の出産子育てから痛感する理想と現実のギャップ。 キレイゴト抜き方法論をお伝えする 『【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル』です！ YouTube登録者数61万人