「白内障」のサインは“あの見え方”？老眼と勘違いする前兆【医師監修】

白内障は、目の中のレンズ「水晶体」が濁ることで視界にさまざまな変化が生じる病気です。光が乱反射して視界全体がかすむ、物が二重に見える、色が変わって見えるなど、症状は多岐にわたります。濁りが水晶体のどの部位から始まるかによっても見え方の特徴が異なるため、それぞれの変化のメカニズムをきちんと理解しておくことが大切です。

監修医師：

柳 靖雄（医師）

東京大学医学部卒業。その後、東京大学大学院修了、東京大学医学部眼科学教室講師、デューク・シンガポール国立大学医学部准教授、旭川医科大学眼科学教室教授を務める。現在は横浜市立大学視覚再生外科学教室客員教授、東京都葛飾区に位置する「お花茶屋眼科」院長、「DeepEyeVision株式会社」取締役。医学博士、日本眼科学会専門医。

白内障の見え方：レンズが濁ることで何が変わるのか

このセクションでは、白内障が目の中でどのように視界に影響を与えるのか、そのメカニズムと具体的な見え方の変化について解説します。白内障は目の中の「水晶体」と呼ばれる部分が濁ることで起こります。視界がどのように変わるのかを理解することが、早期発見への第一歩です。

水晶体の濁りが視界に与える影響

私たちの目は、カメラに例えると非常にわかりやすい構造をしています。目の中に入ってきた光を集めるカメラのレンズに当たる部分が「水晶体（すいしょうたい）」であり、集めた光を目の奥にあるカメラのフィルム（あるいはセンサー）に当たる「網膜（もうまく）」に映し出すことで、私たちは物を識別しています。

この水晶体が透明であれば、光はまっすぐに透過してクリアな映像が網膜に届きます。しかし、加齢やその他の原因によって白内障になると、水晶体を構成するタンパク質（クリスタリン）が変性して白く濁り始め、光が正しく通らなくなってしまいます。

水晶体に濁りが生じると、光が途中で跳ね返って乱反射（散乱）したり、網膜に届く光の量そのものが減ったりします。そのため、視界全体が薄いもやがかかったようにぼんやりと霞（かす）んで見えたり、明暗の差（コントラスト）が感じにくくなったりします。たとえば、黒い文字を読もうとしても背景の白となじんでハッキリ見えない、テレビの画面が全体的に白っぽく白けて見えるといった状態がこれにあたります。白内障の見え方の変化は「ある日急に見えなくなる」というよりは、「数ヶ月～数年かけてじわじわと見えにくくなっていく」という慢性的な経過をたどることが一般的です。

また、水晶体のどの部位から濁り始めるかによっても、見え方の特徴が異なります。

・皮質白内障（ひしつはくないしょう）： 水晶体の周辺部（外側）から濁るタイプ。初期は自覚症状が出にくいですが、濁りが中心に及ぶと光が散乱してチラツキや強いまぶしさを感じるようになります。

・核白内障（かくはくないしょう）： 水晶体の中心部（核）から硬く黄褐色に濁るタイプ。遠くが見えにくくなり、近くが見えやすくなる（近視化する）、黄色っぽく見えるという特徴があります。

・後嚢下白内障（こうのうかはくないしょう）： 水晶体の後ろ側の膜のすぐ前が濁るタイプ。比較的若い世代やステロイド常用者、アトピー性皮膚炎の方に多く見られ、明るい場所で見えにくくなったり、進行が早く早い段階から強いまぶしさや著しい視力低下が現れます。また、糖尿病の方にも生じやすいタイプです。

白内障特有の「二重に見える」現象とは

白内障の見え方の大きな特徴として、「月や街灯、文字などが二重・三重にダブって見える」という症状があります。これは医学的に「単眼複視（たんがんふくし）」と呼ばれ、片方の目だけで見ても物がダブって見える状態を指します。

通常、両目で見たときにだけ重なって見える場合は、目を動かす筋肉や神経の異常（斜視など）が疑われますが、片目を手で隠しても二重に見え続ける場合は、水晶体そのものの異常（白内障）である可能性が考えられます。

水晶体が不均一に（ムラを持って）濁ることで、目に入ってきた光が均一に屈折できず、バラバラの方向に屈折して網膜の複数の場所に像を結んでしまうために起こります。特に夜間に月や信号を見たとき、スマートフォンの画面の文字を見るときなどに気づきやすい症状です。

さらに、白内障の初期段階（特に核白内障）では、水晶体が硬くなって屈折率が高まることで、一時的に近くの物にピントが合いやすくなる「近視化」という現象が起こることがあります。老眼が進んでいた方が「急に老眼鏡なしで新聞が読めるようになった」と喜ぶケースがありますが、これは視力が回復したのではなく、白内障が進行して屈折が変わったことによる一時的な症状です。その後、濁りが強くなると近くも遠くも全体がかすんで見えなくなっていきます。

まとめ

白内障は加齢とともに誰もが直面する目の病気です。初期の「目のかすみ」「二重視」「強いまぶしさ」「光の輪」といったサインは、日常の疲れ目と勘違いされやすいですが、水晶体が濁り始めている大切なSOSです。

現代の白内障手術は非常に安全性が高く、技術や眼内レンズの進歩によって、手術を受けることで、見えやすさや明るさ、生活の質（QOL）の改善が期待できます。ただし手術である以上、まれな合併症もあり、効果には個人差があります。

「少し見えにくいけれど生活できるから」「歳のせいだから仕方ない」と我慢せず、見え方に違和感を覚えたら、ぜひお近くの眼科専門医へ相談し、クリアで快適な視界を守っていきましょう。

本記事の数字や経過の目安は一般的なものです。症状の進み方や必要な検査・治療は個人差が大きく、すべての方に同じ経過が当てはまるわけではありません。最終的な判断は主治医の説明に従ってください。

参考文献

日本眼科学会「白内障」

日本眼科学会「白内障手術」

日本白内障学会 啓発Q&A

国立長寿医療研究センター「目がかすむ」

JSCRS 多焦点眼内レンズ