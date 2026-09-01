『フレンズ』『メンタリスト』も！ワーナーの人気ドラマ4作より最初の3話が無料配信に

ワーナー ブラザース ジャパン合同会社のワーナー・ブラザーステレビジョンは、人気の海外ドラマ4作--『フレンズ』『ゴシップガール』『THE MENTALIST／メンタリスト』『GOTHAM／ゴッサム』のシーズン1第1話～第3話（日本語吹替版）を、本日9月1日（火）から9月30日（水）までの期間限定でワーナー ブラザースの公式YouTubeチャンネルにて無料配信。この4作の最初の3話が日本で無料配信されるのは今回が初。

9月末までの期間限定

1994年から10年続いた『フレンズ』は、世界中で愛され続ける伝説的人気シットコムであり、世代を超えて楽しめる不朽の名作。2007年にスタートした『ゴシップガール』は、ニューヨーク・アッパーイーストサイドを舞台にしたガールズドラマの金字塔で、ブレイク・ライヴリーをはじめとした多くのスターを輩出。翌2008年から7シーズン放送された『THE MENTALIST／メンタリスト』は、サイモン・ベイカー演じる主人公パトリック・ジェーンが卓越した観察力と推理力を武器に難事件を解決するクライムサスペンス。そして最も新しいのが2014年から2019年にかけて、ジェームズ・ゴードン刑事をはじめとした「バットマン」シリーズでおなじみのキャラクターたちの若き日を描いた『GOTHAM／ゴッサム』という豪華ラインナップだ。

各作品の3話分をまとめた形でYouTubeにアップロードされている。

1ヵ月間限定の無料配信。未見の方はもちろん、久々に見直したい方もこの機会をお見逃しなく！（海外ドラマNAVI）

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