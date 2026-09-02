エースは、ただ帰ってきたわけではない。左太もも裏の肉離れで離脱していた巨人・戸郷翔征投手（２６）が１日のＤｅＮＡ戦（京セラ）で約２か月ぶりに一軍先発復帰。５回９２球を投げ、５安打３失点（自責２）と粘った。チームも４-３でサヨナラ勝ちし、連敗を３で止めた。

初回は２四球と味方の失策が絡んで先制点を献上。直後に打線が２点を奪ったが、２回に同点とされ、５回には度会に勝ち越しソロを浴びた。それでも３失点で踏ん張って試合をつくると、打線は５回に追いつき、９回に高卒２年目・石塚がプロ初のサヨナラ犠飛。劇的勝利につなげた。

白星こそお預けとなったが、戸郷は「久しぶりの一軍で変な力も入っていましたけど、球速も出ていましたし、すごくいい登板になったと思います」と安堵の表情を浮かべた。

７月７日の阪神戦（東京ドーム）。走塁時に左太もも裏を痛め、翌８日に「左太もも裏の肉離れ」と診断された。当初は長期離脱も懸念されたが、驚異的な回復力で早期復帰。この日は初回から自己最速タイの１５４㌔を計測し、負傷前と遜色ない出力で球場をどよめかせた。

なぜ、異例ともいえる早期復帰と出力アップを両立できたのか。その裏にあったのが、リハビリ中の〝上半身リカバリー〟だ。チーム関係者の一人は、復帰時期を２週間以上早めた回復ぶりに「すごいですよ」と舌を巻き、こう明かす。

「〝ケガの功名〟じゃないですけど、下半身をケガしたことで、足の調整をしながら、上半身（特に肩）を休憩することができたからだと思います。そのおかげで遠投でも自然と出力を上げられていましたし、コンディションはシーズンの中で一番いい状態になっていますね」

下半身の治療に専念する一方、登板を重ねてきた右肩には思わぬ〝休養〟が生まれた。その結果、出力を落とすどころか、むしろパフォーマンスを高めたというわけだ。

復帰戦を前に、リハビリ期間を「すごく成長できた」と振り返っていた背番号２０。災いを力に変えたエースが、逆襲を期す巨人の先頭に立って腕を振る。