気象庁が1日に発表した全般気象解説情報（台風第24号）第2号によると、台風２４号は２日から４日頃に南西諸島付近に近づいた後、動きが遅くなる予想です。

３日から４日頃にかけて前線が西日本から東日本を南下するため、西日本から東日本の広い範囲で大雨となるおそれがあります。

台風 24号と前線で広い範囲で警報級大雨おそれ

台風２４号は、１日１５時には日本の南にあって、ほとんど停滞しています。中心気圧は９９６ヘクトパスカル、最大瞬間風速は２５メートルとなっています。

台風２４号は今後ゆっくり北上し、２日から４日頃に南西諸島に近づいた後、動きが遅くなるでしょう。

また、３日から４日頃にかけて、西日本から東日本をゆっくり南下する動きの遅い前線に向かって、台風などから暖かく湿った空気が流れ込むため、広い範囲で大気の状態が不安定となるでしょう。

動きの遅い台風と前線の影響で、南西諸島から東日本の広い範囲で大雨となるところがあり、台風の進路や前線の動向によっては５日以降も大雨が続き、総雨量が多くなるおそれがあります。

沖縄・奄美地方では、４日頃にかけて強風、高波に注意し、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。

西日本から東日本では、３日から４日頃にかけて土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。

【画像で見る】６日（日）にかけて３時間ごとの雨・風シミュレーション

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