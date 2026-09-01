崖の縁に立つ息子に向かって、母親が地面にひざまずいて懇願し、父親も必死に説得を続ける。周囲の住民たちも声をかけ、思いとどまらせようとする。それでも約3時間後、事態は最悪の結末を迎えた。

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インド西部マハラシュトラ州で8月21日、18歳の青年と両親が丘陵地から転落し、家族3人全員が死亡する惨事が起きた。現場で撮影された映像はSNSで拡散され、波紋を広げている。

亡くなったのは、クナル・チャンドワデさん（18）と父ムリダルさん、母サンギータさん。地元警察などによると、クナルさんは21日午前10時ごろ、自宅近くのカワドヤ・ヒルに登り、崖の縁に立った。両親や地元住民、警察、消防隊員らが駆けつけ、説得は約3時間に及んだ。映像には、母サンギータさんが地面にひざまずくようにして懇願する姿も収められている。

しかし午後1時ごろ、父ムリダルさんが息子に近づいた際、クナルさんが崖から転落。父親も助けようとして、そのまま転落した。夫と息子が落ちるのを見たサンギータさんも、直後に崖から飛び降りたと報じられている。

事件直後には、iPhoneを欲しがったクナルさんが両親に断られたことが発端だったとの情報が広まり、地元の元村長らが、思いとどまらせるために「iPhoneを用意する」と説得したとされている。

「一方で、クナルさんはすでにiPhoneを購入しており、分割払いができず、家族に金銭を求めて父親と口論になったと報じられるなど、情報は錯綜。ところが、数日がたち、iPhone騒動の陰に隠れていた一家の深刻な事情が浮かび上がってきました。

母サンギータさんの妹パラヴィ・パティルさんは8月24日、『iPhoneを巡るトラブルが一家3人の死を招いた』とする説明を『噂』だと批判。『あなたたちは私たちのことも、実際に何が起きたのかも知らない』と訴えています」（海外ジャーナリスト）

実はクナルさんは前年にも今回と同じ崖に立っていた。このときは警察の説得に応じて無事保護され、前年と今回の双方で対応した警察官はインド紙「Times of India」に「昨年はiPhoneを求めたことが原因だった。今年は別の何かがあった」と証言している。

生前のSNS動画に「あなたは私の幸せな家族を壊した」

警察の予備捜査では、一家が「深刻な不和」を抱えていたことが判明。同紙によると、両親は約20年前に恋愛結婚したが、結婚に反対した父方の両親や3人の姉妹とは長らく疎遠になっていた。

ところが約4か月前、父ムリダルさんが家族との交流を再開し、これを機に夫婦関係が悪化したとムリダルさんの姉が証言。警察によると、両親が対立するなかで、クナルさんは母親側についていた。

現場に居合わせた元村長によると、サンギータさんは結婚の証しとして身につける首飾りを外し、「夫と別れてあなたと一緒にいる」とまで息子に訴えたという。

生前のSNS動画で、サンギータさんは夫が姉妹と交流することへの不満を吐露。別の動画では何者かに「あなたは私の幸せな家族を壊した」などと訴えていた。

一家の亀裂は、3人が亡くなった後も消えなかった。遺体を引き取った後も両家が対立し、ムリダルさんと、サンギータさんクナルさんは別々の場所で火葬されたという。

前年には実際にiPhoneを求めて同じ崖に立っていたクナルさん。今回、なぜ再び同じ場所へ向かったのか。警察は引き続き、家族3人が死亡した経緯を調べている。