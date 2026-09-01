8月13日から翌14日にかけて千葉県を中心に関東地方で発生した「令和8年8月千葉豪雨」。1時間に100mmを超える豪雨により甚大な人的、物的被害が出たが、今SNS上ではそんな千葉豪雨で水没・故障したゲーム機器への任天堂の"神対応"が大きな注目を集めている。



【写真】任天堂から送られてきた書類に「無償」の文字

「任天堂スゲェな...今回の水災で動かなくなったSwitch2をダメ元で送ったら無償修理してくれた。」



と一枚の明細書を紹介したのは千葉県佐倉市在住の鮪さん（@Maguro4123）。



Switch2本体から付属品にいたるまで、交換、修理は一切無料。任天堂は経営の基本方針として「娯楽を通じて人々を笑顔にする会社」と打ち出しているが、まさにその言葉を具体化したかのようなハートフルな対応だ。



鮪さんに話を聞いた。



ーー被災の状況をお聞かせください。



鮪：トイレから水が漏れてきたのを皮切りに、汚水により床上浸水の被害に遭いました。自家用車も全損しましたが、幸い家族やペットはみんな無事でした。



ーー修理が無償だとわかった際のご感想をお聞かせください。



鮪：任天堂への修理依頼時に「汚水による床上浸水により水没をしてしまった、修理可能であればお願いします」と、修理適用外になると思いながらも半ば諦めた気持ちで修理を依頼しました。ですが返ってきた書類を読むと無償で修理していただけるということ…何故これが無償になるのか理解が追い付きませんでした。



また書類には復興への温かいメッセージが添えられており、大変な中でしたが心が温かくなりました。



ーーご投稿に対し大きな反響がありました。



鮪：やはり任天堂はユーザーから愛されており、信頼されている企業なのだと再認識しました。金銭ではなく「人の心を感じる対応」に世の中の人が反応したのだと思いました。



◇ ◇



SNSユーザーたちから

「さすが任天堂！」

「みんなから任天堂が愛される理由」

「能登半島地震で壊れたSwitchも地震から半年経っていたのに、無償で直して貰えました。 任天堂さんの神対応、本当に感謝ですね!」

「最近普通に修理出す時に気づいたんですが、熊本地震の災害救助法が出た地域の修理も無償ですって公式で宣言されてたので、任天堂はほんとそういうところ凄いなって思ってました！」

など数々の驚きの声、感謝の声が寄せられた今回の投稿。



任天堂のホームページでは熊本地震で災害救助法が適用された地域の個人を対象に、無償修理を打ち出している。現時点で今回の千葉豪雨については触れられていないが、もし浸水などにより任天堂製のゲーム機が故障してしまったという方は、一度お問い合せいただきたい。



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）