めしコイズミを文字で読む。 ワンルームのアパートで一人暮らしするおじさんが、 ありそうでなかった、くだらない料理の数々をお届け。 元広告デザイナーで元料理人。YouTubeで登録者2.5万人の料理チャンネルを運営中。

チャンネル情報

元デザイナーで元料理人の孤独なおじさんが ワンルームのアパートで無邪気に食べ物と戯れる日々、 ありそうでなかった、くだらない料理の数々。 ちゃんとした料理レシピを知りたい人は、回れ右！ 短い動画ばかりなので、いつも見ている動画の 箸休め的存在にしていただけたら幸いです。