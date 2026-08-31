味付けはヒガシマルとバターだけ！うどんスープで作る「大葉とえのきのガリバタパスタ」がウマすぎる
料理YouTubeチャンネル「めしコイズミ」が、「【ヒガシマルでパスタ】うどんスープを信じろ！大葉とえのきのガリバタパスタ」と題した動画を公開しました。おなじみの粉末調味料「ヒガシマル うどんスープ」を使い、味付けに迷わず本格的な和風パスタを作る方法を紹介しています。
動画では、みじん切りにしたたっぷりの大葉と、えのき、ベーコンを使ったパスタの作り方を解説しています。パスタを茹でている間に、フライパンでオリーブオイルとニンニクを中火で熱し、香りが立ったらベーコンとえのきを炒めます。動画内では「ある程度炒めてえのきが油を吸ってしまったら 途中で水を加えても大丈夫」と、調理のコツも伝授しています。
えのきがしんなりしたところで、パスタの茹で汁を加えます。そして今回の味の決め手となる「ヒガシマル うどんスープ」の粉末とバターを投入し、よく混ぜて溶かします。茹で上がったパスタを加え、混ぜながら1分ほど煮詰めてソースをしっかり吸わせるのが美味しさの秘訣です。
最後に火を止め、みじん切りにした大葉をたっぷりと加えて素早く混ぜ合わせ、温めた器に盛り付けていりごまを散らせば完成です。動画では「うどんスープで作ったとは思えない最高の和風パスタ」と、その仕上がりに太鼓判を押しています。
味付けはうどんスープとバターだけという手軽さで、大葉の香りが食欲をそそる一品。「おうちパスタの新定番に是非どうぞ！」という言葉通り、休日のランチやパパッと済ませたい夕食に、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・パスタ 1人前
・大葉 10枚
・えのき 1/3株
・ニンニク 1かけ
・ベーコン 50g
・オリーブオイル 大さじ1
・パスタの茹で汁 50ml
・ヒガシマル うどんスープ 1/2袋（4g）
・バター 8g
・いりごま 適量
［作り方］
1. 大葉はすべてみじん切りにする。えのきは石づきを落として手でほぐす。ニンニクはみじん切りにし、ベーコンは食べやすい大きさに切る。
2. 鍋に熱湯を沸かし、塩は入れずにパスタを表記時間より1分短めに茹でる。
3. フライパンにニンニクとオリーブオイルを入れて中火で加熱し、香りが出るまで炒める。
4. ベーコンを加えてサッと炒め、えのきも加えてさらに炒める。
5. えのきがしんなりしたら、パスタの茹で汁を加える。
6. ヒガシマル うどんスープとバターを加え、よく混ぜて粉末とバターを溶かす。
7. 茹で上がったパスタをソースに加え、混ぜながら1分煮詰める。
8. 火を消し、大葉を全部入れて素早く混ぜ合わせる。
9. 温めた皿に盛り付け、仕上げにいりごまを散らして完成。
動画では、みじん切りにしたたっぷりの大葉と、えのき、ベーコンを使ったパスタの作り方を解説しています。パスタを茹でている間に、フライパンでオリーブオイルとニンニクを中火で熱し、香りが立ったらベーコンとえのきを炒めます。動画内では「ある程度炒めてえのきが油を吸ってしまったら 途中で水を加えても大丈夫」と、調理のコツも伝授しています。
えのきがしんなりしたところで、パスタの茹で汁を加えます。そして今回の味の決め手となる「ヒガシマル うどんスープ」の粉末とバターを投入し、よく混ぜて溶かします。茹で上がったパスタを加え、混ぜながら1分ほど煮詰めてソースをしっかり吸わせるのが美味しさの秘訣です。
最後に火を止め、みじん切りにした大葉をたっぷりと加えて素早く混ぜ合わせ、温めた器に盛り付けていりごまを散らせば完成です。動画では「うどんスープで作ったとは思えない最高の和風パスタ」と、その仕上がりに太鼓判を押しています。
味付けはうどんスープとバターだけという手軽さで、大葉の香りが食欲をそそる一品。「おうちパスタの新定番に是非どうぞ！」という言葉通り、休日のランチやパパッと済ませたい夕食に、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・パスタ 1人前
・大葉 10枚
・えのき 1/3株
・ニンニク 1かけ
・ベーコン 50g
・オリーブオイル 大さじ1
・パスタの茹で汁 50ml
・ヒガシマル うどんスープ 1/2袋（4g）
・バター 8g
・いりごま 適量
［作り方］
1. 大葉はすべてみじん切りにする。えのきは石づきを落として手でほぐす。ニンニクはみじん切りにし、ベーコンは食べやすい大きさに切る。
2. 鍋に熱湯を沸かし、塩は入れずにパスタを表記時間より1分短めに茹でる。
3. フライパンにニンニクとオリーブオイルを入れて中火で加熱し、香りが出るまで炒める。
4. ベーコンを加えてサッと炒め、えのきも加えてさらに炒める。
5. えのきがしんなりしたら、パスタの茹で汁を加える。
6. ヒガシマル うどんスープとバターを加え、よく混ぜて粉末とバターを溶かす。
7. 茹で上がったパスタをソースに加え、混ぜながら1分煮詰める。
8. 火を消し、大葉を全部入れて素早く混ぜ合わせる。
9. 温めた皿に盛り付け、仕上げにいりごまを散らして完成。
noteではレシピの詳細や裏話を紹介。
note.com
めしコイズミを文字で読む。 ワンルームのアパートで一人暮らしするおじさんが、 ありそうでなかった、くだらない料理の数々をお届け。 元広告デザイナーで元料理人。YouTubeで登録者2.5万人の料理チャンネルを運営中。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
元デザイナーで元料理人の孤独なおじさんが ワンルームのアパートで無邪気に食べ物と戯れる日々、 ありそうでなかった、くだらない料理の数々。 ちゃんとした料理レシピを知りたい人は、回れ右！ 短い動画ばかりなので、いつも見ている動画の 箸休め的存在にしていただけたら幸いです。