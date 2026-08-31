ミニストップ、「お月見フェア」を開催　玉子を使用した弁当やスイーツなど期間限定商品を展開【明日から】

ミニストップは9月1日から9月14日まで、全国のミニストップ店舗で「お月見フェア」を開催する。玉子を使用したお月見メニューやスイーツなど、お月見気分を楽しめる期間限定商品を展開する。弁当からスイーツまで、秋ならではのおいしさを提案する。

ラインアップには「ニンニク!!スタミナ豚焼肉丼」や「月見サーモン丼(漬け風)」、「すき焼き風月見焼うどん」などの食事メニューのほか、「お月見ぷりん」や「お月見スフレバーガー」などをそろえた。9月8日からは「エッグバーガー」などの4商品を追加で発売する。

〈フェア商品ラインアップ(価格はすべて税込)〉

◆ニンニク!!スタミナ豚焼肉丼(699円)

中央に月に見立てた卵黄風ソースをトッピング。たっぷりニンニクを使用したガツンとした味付けの豚焼肉に、背脂を加え、濃厚で背徳感のある味わいに仕上げた。

◆月見サーモン丼(漬け風)(699円)

中央に月に見立てた「やわらかたまご(半熟卵風加工品)」をトッピング。特製のタレで漬け風に仕上げたトラウトサーモンを丼いっぱいに盛り付け、小ねぎと白ごまを香りと食感のアクセントにした。

◆すき焼き風月見焼うどん(537円)

卵黄風ソースを月に見立てた焼うどん。麺は昆布エキス、味噌、かつお節粉末、ニンニクが入った醤油ベースとすき焼きの割り下で炒め、濃口本みりんを使用して甘味とコクを加えた。

◆まんまる月見鶏つくね(321円)

卵黄風ソースを月に見立てた鶏つくね。国産鶏肉を使用した鶏団子を油で揚げ、濃いめのてりやきソースで和えた。

◆月見ベーコンペンネサラダ(278円)

月に見立てた半熟卵風加工品をトッピング。マヨネーズをベースとした定番のペンネサラダにベーコンを合わせ、おつまみにもおすすめな味付けにした。関東･東海･近畿･四国･九州の商品。

◆まる寿司 月見ちらし(192円)

蓮根や人参などが入った寿司具と紅生姜を混ぜ、玉子シートで巻いて月に見立てた。

◆オムライスおにぎり(159円)

オムライスの玉子を月に見立てた商品。バター香るしっとり玉子のオムライスおにぎりに仕上げた。

〈9月8日～9月14日に販売〉

◆エッグバーガー(203円)

てりやきソースをつけたパティの上に、マヨネーズ入りスクランブルエッグをトッピングしたハンバーガー。

◆お月見ブールパン(181円)

黄色くてまんまるなパン。カスタードクリームとホイップクリームに加え、お餅のようなもっちり食感を楽しめるクリームを合わせた。

◆お月見ぷりん(267円)

夜空に浮かぶ満月をイメージしたスイーツ。つるんとした食感のミルクプリンに、北海道産純生クリーム入りホイップとあんこのソースを絞り、その上に月に見立てたプリンをのせた。

◆お月見スフレバーガー(224円)

人気のスフレバーガーがお月見メニューとして登場。たまご風味の焼きスフレ生地を3段に仕立て、1段目にはカスタードクリームと月に見立てたとろっとしたカスタードソース、2段目にはホイップクリームをサンドした。

〈販売概要〉

販売期間:2026年9月1日(火)～9月14日(月)

販売地区:全国(2026年7月末現在、1,686店)

※税込価格は、持ち帰り時に適用される軽減税率8%で表示。イートインスペースで飲食する場合は標準税率10%が適用される。一部取り扱いのない店舗がある。

※「エッグバーガー」「お月見ブールパン」「お月見ぷりん」「お月見スフレバーガー」は9月8日(火)～9月14日(月)の期間で販売。