【2026年】軽食に主食、デザートまで！秋に食べたい絶品“月見グルメ”7選
【ピザハット】牛すき焼き肉×半熟とろたま！ 秋のごちそう「すき焼き月見ピザ」世界最大級のピザチェーン「ピザハット」は、2026年8月24日（月）～11月1日（日）の期間限定で、秋のごちそうである4種の月見ピザを販売。
主役は、甘辛いだしがしっかり染み込んだ牛すき焼き肉と、まろやかなコクの半熟たまご風ソース、さわやかな香りの春菊を組み合わせた「すき焼き月見ピザ」。牛肉と一緒に煮込んだシイタケ、しらたきまでトッピングし、すき焼きらしい奥深い味わいが一枚のピザで表現されています！
さらに、甘辛いテリヤキチキンと特製マヨソースに半熟たまご風ソースを重ねた「テリマヨ月見ピザ」、4種類の月見ピザを一度に味わえる「すき焼き月見のごちそう４」、月見ピザと人気の定番ピザを楽しめる「すき焼き月見のバラエティ４」も登場。秋ならではの味わいを、ピザハットの月見ピザで堪能できます！
■ピザハット「すき焼き月見ピザ」
期間：販売中～11月1日（日）
※数量限定、店舗により予告なく終了・変更される場合があります。
取扱店舗：全国のピザハット店舗（一部を除く）
※MLサイズの生地は選べます。一部生地を選んだ場合、別途生地料金が発生。
※Sサイズは一部店舗、ハンドトス生地限定。
※MY BOXのピザはPサイズ・ハンドトス生地限定。ハーフ＆ハーフはできません。
※「すき焼き月見のごちそう４」と「すき焼き月見のバラエティ４」はハーフ＆ハーフは不可。
※月見ピザシリーズは2枚目無料/半額セットの1枚目のピザとして選択可。
※一部店舗は持ち帰り専門店です。
【ドミノ・ピザ】ギルティ全振り。「背徳月見」8月31日(月)より開催！国内No.1シェアを誇る宅配ピザチェーン「ドミノ・ピザ」は、2026年8月31日（月）～9月30日（水）の期間限定で、食欲の秋を全力で楽しむ「背徳月見」を開催！
まんまるの月がチーズだったら食べてみたい。そんなチーズ好きの欲望を叶える3種類の「お月見チーズソース」を用意しています。新月をイメージした「とろうまチェダーチーズソース」、半月をイメージした「お月見ダブルチーズソース」、満月をイメージした「とろうまカマンベールチーズソース」のなかから、好きな月の満ち欠けを選んで、好きなピザをたっぷりディップしちゃいましょう！
半月をイメージした「お月見ダブルチーズソース」は、チェダーチーズソースとカマンベールチーズソースをぜいたくに半分ずつ。コクもまろやかさもどちらも楽しめる、まさに"いいとこ取り"のチーズソースです。「ひとつに決められない！」そんなチーズ好きの願いを叶えます。
さらに「背徳月見」では、丸く黄色い見た目が月のような、エッグタルトが20個入りの「ほぼ1ポンドお月見エッグタルト」と、40個入りの「ほぼ1kgお月見エッグタルト」の期間限定商品も登場！
サクッと香ばしいパイ生地となめらかなカスタードが楽しめるエッグタルトは、注文後に店内オーブンでひとつひとつ丁寧に焼き上げています。そのまま食べても、みんなでシェアしても大満足できちゃいますね。
■ドミノ・ピザ「背徳月見」
期間：2026年8月31日（月）～9月30日（水）
値段：
「お月見チーズソースセット」（好きなピザ1枚＋好きなチーズソース1個）
【デリバリー】2399円～、【持ち帰り】1899円～
「お月見チーズソースセット」（好きなピザ2枚＋好きなチーズソース1個）
【デリバリー】3699円～、【持ち帰り】2899円～
「お月見フルコースセット」（好きなピザ1枚＋好きなチーズソース1個＋ほぼ1ポンドお月見エッグタルト1個
【デリバリー】3899円～、【持ち帰り】3099円～
※エッグタルトの重量には個体差があります。
※本キャンペーンは予告なく変更・終了する場合があります。
※一部店舗ではご利用できない場合があります。
【PRONTO】ロングセラーシリーズ「あさごぱん」がお月見仕様に！
「PRONTO」では、2026年9月1日（火）よりカゴメの商品を使用した期間限定メニュー「あさごぱん お月見デミチーズ」を販売予定。
秋の風物詩である“お月見”をイメージした「あさごぱん お月見デミチーズ」は、甘みと酸味のバランスが取れたカゴメの「かけてカンタンデミソース」をチキンにたっぷり絡め、チーズをのせて焼き上げた季節限定メニューです。デミグラスソースのコクと、卵やマヨネーズのまろやかな味わいが相性抜群。この時期だけの特別な「あさごぱん（※）」を楽しめます。
※「朝ごはん」と「パン」を掛け合わせた「あさごぱん」は、毎日店舗で仕込みから焼き上げまで行う、プロントのモーニングを代表するロングセラーシリーズ。卵液に浸したパンを焼き上げ、マヨネーズでふちを囲い、具材をのせて仕上げています。
■PRONTO「あさごぱん お月見デミチーズ」
期間：2026年9月1日(火)～30日(水)（予定）
販売店舗：PRONTO 全店
※一部店舗を除く販売時間：モーニングタイム限定
※一部カフェタイムを含む、サカバタイム除く
※なくなり次第終了します
※価格の異なる店舗あり
【吉野家】とじて、のせて、W月見！「月見牛とじ御膳」「月見牛とじ丼」
全国の「吉野家」店舗では、秋の期間限定商品「月見牛とじ御膳」「月見牛とじ丼」を販売中。「月見牛とじ御膳」「月見牛とじ丼」は、牛肉と玉ねぎを甘辛いたれで煮込み、玉子でとじた「牛とじ」に、さらに玉子を添えた商品です。玉子でとじた「とじたま」と、別添えの玉子をのせて楽しむ「のせたま」。2つの楽しみ方を一度に味わえる「W月見」を楽しめます！
熱々の牛とじは、牛肉のうま味と玉ねぎの甘みに玉子のまろやかさが重なり、ご飯が進む味わいに仕上がっています。さらに、別添えの玉子を牛とじに絡めることで、よりまろやかな味わいに。
牛肉と玉ねぎを甘辛いたれで煮込み、玉子でとじた熱々の「牛とじ」に、玉子を添えた御膳。別添えの玉子を牛とじに絡めたり、ご飯にかけたりと、好きな食べ方で楽しめます。牛肉と玉ねぎを甘辛いたれで煮込み、玉子でとじた「牛とじ」をご飯の上に盛り付け、さらに玉子を添えています。牛肉のうまみと玉子のまろやかさ、甘辛いたれがご飯とよく合う一杯です。
■吉野家「『月見牛とじ御膳』『月見牛とじ丼』」
期間：販売中
※一部、実施していない店舗、販売価格が異なる店舗あり
【ペッパーランチ】紅白の味で楽しむ「赤い月見ハンバーグ」「白い月見ハンバーグ」「月見チーズチキンドリア」
「ペッパーランチ」は、秋の味覚を楽しめる新フェア『あなたは赤い月見派？白い月見派？』を開催！ 2026年9月2日（水）より、「赤い月見ハンバーグ」と「白い月見ハンバーグ」、「月見チーズチキンドリア」の3メニューが期間限定で販売されます。
「赤い月見ハンバーグ」は、トマトバルサミコソースを使用していて、トマトのコクとバルサミコのほどよい酸味が調和した、最後まで食べ飽きることのない味わい。バルサミコソースの酸味が利いたトマトソースがかかるハンバーグの上に目玉焼きを乗せ、卵を崩すことでソースにまろやかさが加わり、味わいの変化を楽しめます。
「白い月見ハンバーグ」は、濃厚チーズクリーム仕立てのカルボナーラ味となっていて、北海道産生クリームと牛乳を使用した濃厚なカルボナーラソースに、ペッパーランチらしいスモーキーな風味が加わり幅広い世代に親しみやすい味わいです。
ハンバーグの上に目玉焼きをのせると、卵黄のうま味がソースに混ざり、より濃厚なカルボナーラソースとなりコショウの風味がソースの味を引き立てます。
また、「白い月見ハンバーグ」と同じカルボナーラソースを使用した「月見チーズチキンドリア」1180円も。3品のラインナップに中秋の名月を感じられること間違いなしです。
■ペッパーランチ「あなたは赤い月見派？白い月見派？」
期間：2026年9月2日（水）～
※在庫がなくなり次第、販売終了。
実施店舗：ペッパーランチ、ペッパーランチPLUSの全店舗
※東京競馬場店を除く
※店舗により「赤い月見ハンバーグ」「白い月見ハンバーグ」または「赤い肉塊月見ハンバーグ」「白い肉塊月見ハンバーグ」いずれか取り扱いが異なります。
※「月見チーズチキンドリア」のみテイクアウト、デリバリーでは販売なし
【焼肉ライク】好きな焼肉に“月見”をプラス。秋限定「月見焼肉」
「焼肉ライク」では、2026年9月1日（火）～30日（水）まで、秋限定「月見大判カルビ」を全国71店舗で販売。卵との相性を考えて仕上げた大判カルビを、一人一台のロースターで好みの焼き加減に焼き、生卵にくぐらせて味わう「月見焼肉」。今回は「月見大判カルビセット」に加え、好きな焼肉セットに追加できる単品、ハーフを用意。
いつものセットにハーフを追加したり、大判カルビをしっかり楽しんだりと、その日の気分や食べたい量に合わせて月見焼肉を楽しめます。
香ばしく焼けたカルビにまろやかな卵が加われば、相性がよいのはやっぱり白ごはん。卵をまとったカルビをごはんにのせて頬張ると、肉のうま味、脂のコク、卵のまろやかさをごはんと一緒に楽しめます。
■焼肉ライク「月見焼肉」
期間：2026年9月1日(火）～30日(水）
販売店舗：全国71店舗
※販売状況により、品切れとなる場合あり
【ロッテ】黄色いおもち！？ 「雪見だいふく 秋限定お月見仕立て」
「ロッテ」の「雪見だいふく」ブランドから、期間限定の「雪見だいふく 秋限定お月見仕立て」を発売。9月上旬より全国で順次発売し、10月上旬ごろまでの期間限定商品です！
「秋限定お月見仕立て」は、おもちの色が月をイメージした黄色い雪見だいふくで、パッケージを開けるとまるで満月のような黄色い雪見だいふくが現れます。パッケージは全部で4種類。なかには遊び心満載の、商品名が「雪見だいふく」ではなく「月見だいふく」になっているレアバージョンも！
さらに2026年9月25日（金）～27日（日）の3日間、東京・新宿住友ビル「三角広場」にて、体験型お月見イベント「雪見だいふく みんなでお月見会」の初開催も決定！
本イベントは、日本の伝統的な秋の風物詩である「お月見」を、ロングセラーブランド「雪見だいふく」とともに現代風に楽しむ体験型イベント。天候を気にせず楽しめる屋内全天候型の会場内に、シンボルとなる「巨大な月」のオブジェを設置。幻想的な空間で、雪見だいふくの新しいおいしさや、体験型コンテンツが楽しめます。ランタンの打ち上げや餅つきもできるそうですよ！
■雪見だいふく 秋限定お月見仕立て
期間：2026年9月上旬
販売地区：全国
■雪見だいふく 秋限定お月見仕立て
住所：東京都新宿区西新宿2-6-1
時間：9月25日(金) 18～21時
9月26日(土) 11～14時、14時30分～17時30分、18～21時
9月27日(日) 11～14時、14時30分～17時30分、18～21時
値段：①昼の部 入場券(11～14時、14時30分～17時30分) 500円(未就学児 無料)
※昼の部は2部入れ替え制
②夜の部 入場券(18～21時) 500円(未就学児 無料)
③夜の部 お月見ランタン付き入場券 4000円
※チケット発売日は後日案内
いかがでしたか？？ ハンバーガーに限らず、ピザに牛丼、焼肉など月見の可能性は無限大です。今だからこそ食べられる、月見〇〇で中秋の名月を楽しみましょう。
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