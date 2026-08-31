「すき焼き月見ピザ」【持ち帰り】Sサイズ：1490円 、Mサイズ：2230円 、Lサイズ：3150円 、・MY BOX：990円

【配達】Sサイズ：2140円、Mサイズ：3190円、Lサイズ：4500円、MY BOX：1300円

主役は、甘辛いだしがしっかり染み込んだ牛すき焼き肉と、まろやかなコクの半熟たまご風ソース、さわやかな香りの春菊を組み合わせた「すき焼き月見ピザ」。牛肉と一緒に煮込んだシイタケ、しらたきまでトッピングし、すき焼きらしい奥深い味わいが一枚のピザで表現されています！

さらに、甘辛いテリヤキチキンと特製マヨソースに半熟たまご風ソースを重ねた「テリマヨ月見ピザ」、4種類の月見ピザを一度に味わえる「すき焼き月見のごちそう４」、月見ピザと人気の定番ピザを楽しめる「すき焼き月見のバラエティ４」も登場。秋ならではの味わいを、ピザハットの月見ピザで堪能できます！



■ピザハット「すき焼き月見ピザ」

期間：販売中～11月1日（日）

※数量限定、店舗により予告なく終了・変更される場合があります。

取扱店舗：全国のピザハット店舗（一部を除く）

※MLサイズの生地は選べます。一部生地を選んだ場合、別途生地料金が発生。

※Sサイズは一部店舗、ハンドトス生地限定。

※MY BOXのピザはPサイズ・ハンドトス生地限定。ハーフ＆ハーフはできません。

※「すき焼き月見のごちそう４」と「すき焼き月見のバラエティ４」はハーフ＆ハーフは不可。

※月見ピザシリーズは2枚目無料/半額セットの1枚目のピザとして選択可。

※一部店舗は持ち帰り専門店です。



「お月見ダブルチーズソース」【デリバリー・お持ち帰り】各799円

半月をイメージした「お月見ダブルチーズソース」は、チェダーチーズソースとカマンベールチーズソースをぜいたくに半分ずつ。コクもまろやかさもどちらも楽しめる、まさに"いいとこ取り"のチーズソースです。「ひとつに決められない！」そんなチーズ好きの願いを叶えます。

「ほぼ1ポンドお月見エッグタルト（単品）」 【デリバリー・お持ち帰り】2399円

さらに「背徳月見」では、丸く黄色い見た目が月のような、エッグタルトが20個入りの「ほぼ1ポンドお月見エッグタルト」と、40個入りの「ほぼ1kgお月見エッグタルト」の期間限定商品も登場！

サクッと香ばしいパイ生地となめらかなカスタードが楽しめるエッグタルトは、注文後に店内オーブンでひとつひとつ丁寧に焼き上げています。そのまま食べても、みんなでシェアしても大満足できちゃいますね。

■ドミノ・ピザ「背徳月見」

期間：2026年8月31日（月）～9月30日（水）

値段：

「お月見チーズソースセット」（好きなピザ1枚＋好きなチーズソース1個）

【デリバリー】2399円～、【持ち帰り】1899円～

「お月見チーズソースセット」（好きなピザ2枚＋好きなチーズソース1個）

【デリバリー】3699円～、【持ち帰り】2899円～

「お月見フルコースセット」（好きなピザ1枚＋好きなチーズソース1個＋ほぼ1ポンドお月見エッグタルト1個

【デリバリー】3899円～、【持ち帰り】3099円～

※エッグタルトの重量には個体差があります。

※本キャンペーンは予告なく変更・終了する場合があります。

※一部店舗ではご利用できない場合があります。



「あさごぱん お月見デミチーズ」385円～、ハーフ231円～、

あさごぱんセット(ハーフ・ドリンク付き)539円～

「PRONTO」では、2026年9月1日（火）よりカゴメの商品を使用した期間限定メニュー「あさごぱん お月見デミチーズ」を販売予定。

秋の風物詩である“お月見”をイメージした「あさごぱん お月見デミチーズ」は、甘みと酸味のバランスが取れたカゴメの「かけてカンタンデミソース」をチキンにたっぷり絡め、チーズをのせて焼き上げた季節限定メニューです。デミグラスソースのコクと、卵やマヨネーズのまろやかな味わいが相性抜群。この時期だけの特別な「あさごぱん（※）」を楽しめます。

※「朝ごはん」と「パン」を掛け合わせた「あさごぱん」は、毎日店舗で仕込みから焼き上げまで行う、プロントのモーニングを代表するロングセラーシリーズ。卵液に浸したパンを焼き上げ、マヨネーズでふちを囲い、具材をのせて仕上げています。

■PRONTO「あさごぱん お月見デミチーズ」

期間：2026年9月1日(火)～30日(水)（予定）

販売店舗：PRONTO 全店

※一部店舗を除く販売時間：モーニングタイム限定

※一部カフェタイムを含む、サカバタイム除く

※なくなり次第終了します

※価格の異なる店舗あり



全国の「吉野家」店舗では、秋の期間限定商品「月見牛とじ御膳」「月見牛とじ丼」を販売中。「月見牛とじ御膳」「月見牛とじ丼」は、牛肉と玉ねぎを甘辛いたれで煮込み、玉子でとじた「牛とじ」に、さらに玉子を添えた商品です。玉子でとじた「とじたま」と、別添えの玉子をのせて楽しむ「のせたま」。2つの楽しみ方を一度に味わえる「W月見」を楽しめます！

熱々の牛とじは、牛肉のうま味と玉ねぎの甘みに玉子のまろやかさが重なり、ご飯が進む味わいに仕上がっています。さらに、別添えの玉子を牛とじに絡めることで、よりまろやかな味わいに。

「月見牛とじ御膳」798円、テイクアウト価格784円

牛肉と玉ねぎを甘辛いたれで煮込み、玉子でとじた熱々の「牛とじ」に、玉子を添えた御膳。別添えの玉子を牛とじに絡めたり、ご飯にかけたりと、好きな食べ方で楽しめます。

「月見牛とじ丼」699円、テイクアウト価格686円

牛肉と玉ねぎを甘辛いたれで煮込み、玉子でとじた「牛とじ」をご飯の上に盛り付け、さらに玉子を添えています。牛肉のうまみと玉子のまろやかさ、甘辛いたれがご飯とよく合う一杯です。

■吉野家「『月見牛とじ御膳』『月見牛とじ丼』」

期間：販売中

※一部、実施していない店舗、販売価格が異なる店舗あり



「ペッパーランチ」は、秋の味覚を楽しめる新フェア『あなたは赤い月見派？白い月見派？』を開催！ 2026年9月2日（水）より、「赤い月見ハンバーグ」と「白い月見ハンバーグ」、「月見チーズチキンドリア」の3メニューが期間限定で販売されます。

「赤い月見ハンバーグ」980円

「赤い月見ハンバーグ」は、トマトバルサミコソースを使用していて、トマトのコクとバルサミコのほどよい酸味が調和した、最後まで食べ飽きることのない味わい。バルサミコソースの酸味が利いたトマトソースがかかるハンバーグの上に目玉焼きを乗せ、卵を崩すことでソースにまろやかさが加わり、味わいの変化を楽しめます。

「白い月見ハンバーグ」980円

「白い月見ハンバーグ」は、濃厚チーズクリーム仕立てのカルボナーラ味となっていて、北海道産生クリームと牛乳を使用した濃厚なカルボナーラソースに、ペッパーランチらしいスモーキーな風味が加わり幅広い世代に親しみやすい味わいです。

ハンバーグの上に目玉焼きをのせると、卵黄のうま味がソースに混ざり、より濃厚なカルボナーラソースとなりコショウの風味がソースの味を引き立てます。

また、「白い月見ハンバーグ」と同じカルボナーラソースを使用した「月見チーズチキンドリア」1180円も。3品のラインナップに中秋の名月を感じられること間違いなしです。

■ペッパーランチ「あなたは赤い月見派？白い月見派？」

期間：2026年9月2日（水）～

※在庫がなくなり次第、販売終了。

実施店舗：ペッパーランチ、ペッパーランチPLUSの全店舗

※東京競馬場店を除く

※店舗により「赤い月見ハンバーグ」「白い月見ハンバーグ」または「赤い肉塊月見ハンバーグ」「白い肉塊月見ハンバーグ」いずれか取り扱いが異なります。

※「月見チーズチキンドリア」のみテイクアウト、デリバリーでは販売なし



「焼肉ライク」では、2026年9月1日（火）～30日（水）まで、秋限定「月見大判カルビ」を全国71店舗で販売。卵との相性を考えて仕上げた大判カルビを、一人一台のロースターで好みの焼き加減に焼き、生卵にくぐらせて味わう「月見焼肉」。今回は「月見大判カルビセット」に加え、好きな焼肉セットに追加できる単品、ハーフを用意。

いつものセットにハーフを追加したり、大判カルビをしっかり楽しんだりと、その日の気分や食べたい量に合わせて月見焼肉を楽しめます。

「月見大判カルビセット」1390円

「月見大判カルビ」単品1000円、ハーフ500円

香ばしく焼けたカルビにまろやかな卵が加われば、相性がよいのはやっぱり白ごはん。卵をまとったカルビをごはんにのせて頬張ると、肉のうま味、脂のコク、卵のまろやかさをごはんと一緒に楽しめます。

■焼肉ライク「月見焼肉」

期間：2026年9月1日(火）～30日(水）

販売店舗：全国71店舗

※販売状況により、品切れとなる場合あり

「ロッテ」の「雪見だいふく」ブランドから、期間限定の「雪見だいふく 秋限定お月見仕立て」を発売。9月上旬より全国で順次発売し、10月上旬ごろまでの期間限定商品です！

「秋限定お月見仕立て」は、おもちの色が月をイメージした黄色い雪見だいふくで、パッケージを開けるとまるで満月のような黄色い雪見だいふくが現れます。パッケージは全部で4種類。なかには遊び心満載の、商品名が「雪見だいふく」ではなく「月見だいふく」になっているレアバージョンも！

さらに2026年9月25日（金）～27日（日）の3日間、東京・新宿住友ビル「三角広場」にて、体験型お月見イベント「雪見だいふく みんなでお月見会」の初開催も決定！

本イベントは、日本の伝統的な秋の風物詩である「お月見」を、ロングセラーブランド「雪見だいふく」とともに現代風に楽しむ体験型イベント。天候を気にせず楽しめる屋内全天候型の会場内に、シンボルとなる「巨大な月」のオブジェを設置。幻想的な空間で、雪見だいふくの新しいおいしさや、体験型コンテンツが楽しめます。ランタンの打ち上げや餅つきもできるそうですよ！



■雪見だいふく 秋限定お月見仕立て

期間：2026年9月上旬

販売地区：全国

■雪見だいふく 秋限定お月見仕立て

住所：東京都新宿区西新宿2-6-1

時間：9月25日(金) 18～21時

9月26日(土) 11～14時、14時30分～17時30分、18～21時

9月27日(日) 11～14時、14時30分～17時30分、18～21時

値段：①昼の部 入場券(11～14時、14時30分～17時30分) 500円(未就学児 無料)

※昼の部は2部入れ替え制

②夜の部 入場券(18～21時) 500円(未就学児 無料)

③夜の部 お月見ランタン付き入場券 4000円

※チケット発売日は後日案内

いかがでしたか？？ ハンバーガーに限らず、ピザに牛丼、焼肉など月見の可能性は無限大です。今だからこそ食べられる、月見〇〇で中秋の名月を楽しみましょう。

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