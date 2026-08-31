『犬オタク』の理想と現実…。映え写真を撮った飼い主さんの努力と工夫、リアル過ぎる光景が話題になっているのです。

思わずセンスに感心してしまう、微笑ましい光景は記事執筆時点で200万回を超えて表示されており、1.8万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：犬の写真を撮った結果→『映えてるな』と思ったら、裏側では…犬オタクの『理想と現実』】

犬オタクの『理想と現実』とは…

Xアカウント『@kawaii_nagaiki』に投稿されたのは、『犬オタク』の理想と現実。

この日も、愛犬であり最推しであるチワワ「もちょ」くんの素敵なお写真の撮影に励まれていたという飼い主さん。

もちょくんがデザインされた飼い主さんの『うちの子グッズ』改め『推しグッズ』と一緒にお行儀よくちょこんと座っているもちょくん。

素敵なドレス、ドレスの袖と同じレース生地のお洒落な背景、チラッと出されたピンクの舌とナチュラルに傾げられた首。

映え写真の裏側を捉えたリアルな光景に絶賛

雑誌の1ページかのような、まさに『犬オタクの理想』と表現するにふさわしい素敵な写真を撮影することに成功されたのだそう。

しかし、そんな素敵なお写真の裏側には飼い主さんの努力と工夫が隠されているようで…。

素敵なレース生地の背景は、まさかの飼い主さんのスカート。黄色のガムテープで壁にくっつけられていたのだといいます。

そしてその前にいるのは…理想の写真と同一犬とは思えない、ゴロンとお腹を放り出してやる気ゼロで寝転がっているもちょくんのお姿が。

もちろんスーパーモデルとしての素質を持つもちょくんですが、いつでもどこでも24時間体制で発揮できるわけでもなく…そのやる気を引き出すのも飼い主さんの努力の賜物。

『理想』を叶えるためには、たくさんの『努力と工夫』があるという、推し活の真髄ともいえる裏側を赤裸々に公開された飼い主さん。

その光景は多くのユーザーをほっこり和ませると同時に笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「スカートを！！ｗ」「撮影あるあるですね」「どっちも可愛い」「センス良すぎｗ」「乱雑なガムテープもポイントｗ」「わかりみがつよいです」などのコメントが寄せられています。

表情豊かなスーパーモデル♡チワワの男の子の日常

2024年12月29日生まれのもちょくんは、表情豊かなスーパーモデル。飼い主さんがもちょくんの魅力を伝えるために撮影される写真の一枚一枚にはさまざまな工夫が凝らされているのだそう。

飼い主さんに溺愛されながら、自分らしくマイペースにのびのびと幸せに暮らすもちょくんの日常はチワワの魅力やたくさんの癒し、そして愛犬オタ活の素晴らしさを届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@kawaii_nagaiki」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。