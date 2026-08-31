「おれは写真とウミネコの扱いが上手いので一発撮りでこんな絵が撮れる」

【画像】まさに奇跡の1枚…達人が激写したまさかの表情

そんなポストがX上に投稿され、話題になっている。

Xユーザーのべちか（＠10chf）さんが2026年8月14日に投稿したのは、大きく翼を広げたウミネコが真っ直ぐカメラに向かって飛んでくる瞬間を捉えた写真。

差し出された手からエサを持ち去ろうと、翼をめいっぱい羽ばたかせている。

躍動感溢れる1枚にXユーザーからは7万8000件を超えるいいねのほか、

「一発撮りでこのクオリティ！？ウミネコの扱い上手すぎるし写真も神すぎる✨」

「ウミネコ使いっているんだ...カッコいい」

「これが天が与えし才というものか」

といった声が寄せられている。

写真を撮影したべちかさんに詳しい話を聞いた。

「目を見てるとなんとなくわかる」

迫力満点のショットが撮影されたのは、新潟・佐渡の両津港から出る佐渡汽船フェリーの甲板。

べちかさんはフェリーに乗るたび、ウミネコにかっぱえびせんをあげているそう。

驚くべきは、この写真が一発撮りだったという点。べちかさんも「我ながら上手く撮れたな」と手応えを感じたそう。

ウミネコと上手に触れ合うコツを聞くと、「目を見てると手から直接食べる個体はなんとなくわかります」とのこと。

指を噛まれることもあるそうだが、「大して痛くないし怪我をしたこともないので気にしてません」と、達人の余裕すら感じさせる回答が返ってきた。

ウミネコに出会った際は、達人のアドバイスを思い出して目をそっと覗いてみてはいかがだろうか。（ライター：Met）