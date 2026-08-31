福岡県大野城市の家具店でユニークなイベントが開かれました。参加者が目指すのは、欲しい家具を「とにかく詰め込む」こと。一体、どんなイベントなのでしょうか。

■井ノ上新弥フィールドキャスター

「車に家具を載せているのですが、引っ越しではありません。制限時間60分の、家具の詰め放題です。」



福岡県大野城市の家具店で20日に行われたのは「家具の詰め放題」です。



制限時間は60分で、参加料は最大10万円。





自家用車に家具を詰め込めば詰め込むほど、オトクになります。

今回、挑戦権を勝ち取ったのは、夫と義理の両親4人家族の財前さんです。一家団らんの家具を狙います。



■財前さん

「ソファを増やして、インテリアを楽しもうかなと思いました。」



ここで、家具を詰め込む車が到着。担当者の顔色が変わります。



■ビッグウッド 広告宣伝課・吉永浩二さん

「これは入りますね。これはかなり載りますね。」

■吉永さん

「よーい、スタート！」



財前さんが迷わず選んだのは、ソファ。およそ10万円です。



■井ノ上フィールドキャスター

「財前さんの一番のお目当てが今、運び込まれます。」



1つ目のソファを無事に詰め込み、続いて選んだのは、またもやソファです。



■吉永さん

「これ…。」



担当者も苦笑い。ハマーは容赦なく家具を吸い込んでいきます。



財前さんはさらに、およそ8万円の壁掛けのテレビ台を選択。しかし。



■吉永さん

「サイドミラーが見られればいいのですが、たぶん無理だと思う。」



ここで計画を変更。2つ目のソファを諦め、壁掛けのテレビ台を優先します。



■井ノ上フィールドキャスター

「残された隙間に、解体されたテレビ台が入りました。詰め込むだけ詰め込む。まさに家具のテトリスです。制限時間残りわずか。財前さんが最後に選んだのは鏡だ！閉まりました！」

結局、財前さんは3人掛けソファ、壁掛けテレビ台、電動ソファ、スタンドミラーをゲット！



これで10万円ですが、本来は。



■吉永さん

「全部で25万3460円。値引き額は15万3460円。だいぶ頑張りました。」



■財前さん

「普段、こんなにたくさん買わないので、こういう機会に買えてよかったと思いました。」



■吉永さん

「大赤字でやっています。物価高で財布のひもが固くなっているので、買い物を楽しんでもらいたいとの思いで、始めました。」



この家具の詰め放題。次の実施日は未定ですが、福岡では今後、直営店3店舗で予定しているということです。



※FBS福岡放送めんたいワイド2026年8月20日午後4時ごろ放送