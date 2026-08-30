家電量販店を展開する「エディオン」が8月30日までに公式インスタグラムアカウントを更新。スマホ本体が熱くなったときのNG行為や対処法について、紹介しています。

【画像】「えっ…知らなかった」 これがスマホ本体が熱くなったときの“冷却法”です！

同社は「スマホが熱くなった時のNG行為があるって！！ そんな状況の時どうしたらいい？ 教えます」と投稿し、動画を公開。

この動画では、暑い時期は「高温下での使用」「高温の場所に放置」「充電しながらアプリを使用」で特にスマホが熱くなりやすいと説明。その場合、熱暴走を防ぐため電源が落ちたり、バッテリーの劣化が進んだりするほか、最悪の場合故障に至るリスクもあるということです。

そこで、スマホが熱くなった場合は「涼しい場所に置く」「電源をオフにする」「スマホ冷却アイテムを使用する」をすすめています。

なお、スマホを冷蔵庫に入れたり、保冷剤で冷やしたりすると内部に結露が生じて故障するリスクがあるため、絶対に行わないよう注意喚起しています。

この投稿に対し、SNS上では「なるほどね～」「勉強になりました！」「保冷剤使ってました」「冷凍庫ぶち込んでたわ。これからはやめます」などの声が上がっています。