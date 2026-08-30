吉本新喜劇・金原早苗、“VIVANT軍団”を結成 RGのチンギスら豪華ものまね集結
お笑いタレントで吉本新喜劇座員の金原早苗が29日にInstagramを更新。ドラマ『VIVANT』の登場人物に扮した、豪華ものまねショットを公開した。
【写真】『VIVANT』野崎、ドラム、チンギスも集結！豪華ものまねショット（全10枚）
金原が披露したのは、26日に大阪・なんばグランド花月で上演された「ザ・モノマネ新喜劇vol.2」で誕生した新ネタ。乃木憂助を信濃岳夫、乃木の頭の中にいるもう一つの人格「F」を金原、野崎守を“モロさん”こと諸見里大介、ドラムを多和田上人が演じ、レイザーラモンRG扮するチンギスとも共演した。
公開された写真には、黒いスーツと短髪のウィッグでFに変身した金原が、信濃演じる乃木と並ぶ姿を収録。阿部寛演じる野崎の特徴を捉えた諸見里や、白い衣装にスマートフォンを手にした多和田のドラム、軍服姿のRGによるチンギスも登場し、舞台上に“VIVANT軍団”が勢ぞろいしている。
金原はFについて、乃木の隣で助言を送ったり、時には乗り移るように現れたりする強気な人格だと説明。一方、舞台では信濃が言葉に詰まるたびに登場させられる存在になりつつあると、ユーモラスな裏話も明かした。
また、RGから乃木の立ち方についてアドバイスを受けたことも報告し、「これからVIVANT軍団として活躍できるよーに頑張ります」と意欲をつづっている。
■金原早苗（きんばら さなえ）
1987年3月19日生まれ、大阪府八尾市出身。吉本興業所属。2006年に吉本新喜劇へ入団。滝川クリステルや高市早苗などのものまねでも知られ、2019年には『ザ・細かすぎて伝わらないモノマネ』で準優勝した。
引用：「金原早苗」Instagram（＠kiiiiin37）
【写真】『VIVANT』野崎、ドラム、チンギスも集結！豪華ものまねショット（全10枚）
金原が披露したのは、26日に大阪・なんばグランド花月で上演された「ザ・モノマネ新喜劇vol.2」で誕生した新ネタ。乃木憂助を信濃岳夫、乃木の頭の中にいるもう一つの人格「F」を金原、野崎守を“モロさん”こと諸見里大介、ドラムを多和田上人が演じ、レイザーラモンRG扮するチンギスとも共演した。
金原はFについて、乃木の隣で助言を送ったり、時には乗り移るように現れたりする強気な人格だと説明。一方、舞台では信濃が言葉に詰まるたびに登場させられる存在になりつつあると、ユーモラスな裏話も明かした。
また、RGから乃木の立ち方についてアドバイスを受けたことも報告し、「これからVIVANT軍団として活躍できるよーに頑張ります」と意欲をつづっている。
■金原早苗（きんばら さなえ）
1987年3月19日生まれ、大阪府八尾市出身。吉本興業所属。2006年に吉本新喜劇へ入団。滝川クリステルや高市早苗などのものまねでも知られ、2019年には『ザ・細かすぎて伝わらないモノマネ』で準優勝した。
引用：「金原早苗」Instagram（＠kiiiiin37）