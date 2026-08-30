「赤星土下座せい！」甲子園が騒然…森下死球で怒号飛び交う阪神巨人戦のリアル
YouTubeチャンネル「トラヤマ(虎山)torayama プロ野球愛好家 棒球愛好者」が、「【リアルすぎる現地映像】森下死球で甲子園大ブーイングの嵐に包まれ騒然...ヤジが止まらない怒りの阪神ファンVS煽り散らかす巨人ファン！ファン同士の乱闘騒ぎ起きカオスな雰囲気に。【阪神優勝マジック点灯】」と題した動画を公開しました。動画では、トラヤマさんが甲子園球場で行われた阪神対巨人の試合をライトスタンドから観戦し、森下翔太選手の死球による騒動や、阪神勝利による優勝マジック点灯の瞬間を臨場感たっぷりに伝えています。
この日の甲子園は雨が降る悪天候でしたが、トラヤマさんはビールなどの酒を片手に熱心に声援を送ります。4回裏、佐藤輝明選手のツーベースヒットを機にチャンスを作ると、坂本誠志郎選手のタイムリーヒットで阪神が先制。続く5回裏には大山悠輔選手のタイムリーヒットで3点目を追加し、球場の熱気は最高潮に達しました。トラヤマさんも「首位攻防戦 勝ちが見えてきた」と大興奮の様子を見せます。
しかし7回裏、森下選手が死球を受けて立ち上がれなくなる事態が発生します。これを受け、ライトスタンドからは巨人側への怒号やヤジが飛び交い、トラヤマさんも「赤星土下座せい！」「平内出てこい！」とヒートアップ。さらにレフトスタンドではファン同士の大喧嘩が起きるなど、球場内は一時カオスな空気に包まれました。その後、森下選手の負傷交代が告げられると、甲子園全体から激しいブーイングが沸き起こりました。
波乱の展開となったものの、試合は4対1で阪神が見事勝利。トラヤマさんは「阪神優勝マジック23点灯！」と歓喜の声を上げ、スタジアム全体で勝利を祝う「六甲おろし」を大合唱しました。熱気と興奮、そして波乱に満ちた甲子園のリアルな空気を疑似体験できる、野球ファン必見のレポートとなっています。
この日の甲子園は雨が降る悪天候でしたが、トラヤマさんはビールなどの酒を片手に熱心に声援を送ります。4回裏、佐藤輝明選手のツーベースヒットを機にチャンスを作ると、坂本誠志郎選手のタイムリーヒットで阪神が先制。続く5回裏には大山悠輔選手のタイムリーヒットで3点目を追加し、球場の熱気は最高潮に達しました。トラヤマさんも「首位攻防戦 勝ちが見えてきた」と大興奮の様子を見せます。
しかし7回裏、森下選手が死球を受けて立ち上がれなくなる事態が発生します。これを受け、ライトスタンドからは巨人側への怒号やヤジが飛び交い、トラヤマさんも「赤星土下座せい！」「平内出てこい！」とヒートアップ。さらにレフトスタンドではファン同士の大喧嘩が起きるなど、球場内は一時カオスな空気に包まれました。その後、森下選手の負傷交代が告げられると、甲子園全体から激しいブーイングが沸き起こりました。
波乱の展開となったものの、試合は4対1で阪神が見事勝利。トラヤマさんは「阪神優勝マジック23点灯！」と歓喜の声を上げ、スタジアム全体で勝利を祝う「六甲おろし」を大合唱しました。熱気と興奮、そして波乱に満ちた甲子園のリアルな空気を疑似体験できる、野球ファン必見のレポートとなっています。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
現在チャンネル登録者10万人を目指しています。 主に阪神戦がある日は毎日投稿してます。 たくさんの阪神ファン＆プロ野球ファンに おもしろいと思える動画を投稿しています。 "トラヤマの動画だから見る"という視聴者を たくさんつけたいと思っています。中毒性を高めたい。