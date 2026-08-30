「何歳まで異次元続けるの？」「まじで次のW杯あるかも」39歳メッシが衝撃の４G１A！初得点の同僚カゼミーロは力説「チームにメッシがいるというのは…」
黄金の左足は色褪せない。
現地８月29日に開催されたMLSで、インテル・マイアミは、CFモントリオールとホームで対戦。７−１で大勝したなか、リオネル・メッシが大爆発した。
39歳の英雄はまず、40分にFKで勝ち越し点を挙げると、52分にペナルティエリア内で相手を次々にかわして再び得点。そして83分にGKとの１対１を冷静に制し、ハットトリックを達成した上で、終了間際の90＋６分に再びFK弾を炸裂させた。
メッシは80分に盟友ルイス・スアレスの得点のお膳立てもしており、なんと４ゴール１アシストの活躍を見せた。圧巻のパフォーマンスを受け、SNS上は「これぞ神」「何歳まで異次元続けるの？」「なんかもうすごいと思わなくなったこの感覚がおかしい」「まじで次のワールドカップあるかも」といった声で溢れている。
また、現地メディア『ESPN』によれば、この一戦でマイアミ初得点を記録したカゼミーロは、「チームにメッシがいるというのは、そういうことだ」と頷き、次のように語った。
「彼は歴史を刻む人物であり、選手だから、僕らはこうした瞬間を楽しみ続けなければならない。今日、我々はそれを楽しみ、支え続け、彼と共に戦い続けなければならないと改めて実感した。今もなお最高の選手だからだ。彼はワールドカップでそれを証明した。彼がいれば、我々は遥かに強くなるのだから、この瞬間を存分に楽しもう」
衰え知らずのアルゼンチン代表FWは今季、MLS19試合で18ゴールをマーク。リーグ得点ランキングで首位に立っている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】圧巻！驚異的な39歳メッシ、４G１Aの大爆発
現地８月29日に開催されたMLSで、インテル・マイアミは、CFモントリオールとホームで対戦。７−１で大勝したなか、リオネル・メッシが大爆発した。
39歳の英雄はまず、40分にFKで勝ち越し点を挙げると、52分にペナルティエリア内で相手を次々にかわして再び得点。そして83分にGKとの１対１を冷静に制し、ハットトリックを達成した上で、終了間際の90＋６分に再びFK弾を炸裂させた。
また、現地メディア『ESPN』によれば、この一戦でマイアミ初得点を記録したカゼミーロは、「チームにメッシがいるというのは、そういうことだ」と頷き、次のように語った。
「彼は歴史を刻む人物であり、選手だから、僕らはこうした瞬間を楽しみ続けなければならない。今日、我々はそれを楽しみ、支え続け、彼と共に戦い続けなければならないと改めて実感した。今もなお最高の選手だからだ。彼はワールドカップでそれを証明した。彼がいれば、我々は遥かに強くなるのだから、この瞬間を存分に楽しもう」
衰え知らずのアルゼンチン代表FWは今季、MLS19試合で18ゴールをマーク。リーグ得点ランキングで首位に立っている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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