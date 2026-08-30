「我々はパニックになっていない」650億円補強も最下位…トッテナム指揮官は冷静強調「１回の移籍市場で過去２年を変えるなんて不可能」
現地８月29日に開催されたプレミアリーグ２節で、トッテナムはニューカッスルとホームで対戦。チャンスを作るも先制点を奪えずにいると、62分にカウンターからアントニー・エランガ、72分にCKからヨアンヌ・ウィサに被弾し、０−２で敗れた。
先週の開幕戦でもブレントフォードに０−３で敗れており、２試合連続の完封負けで、現状最下位だ。直近２年連続17位の低迷から脱却を目指すにあたり、史上最大規模650億円もの補強を敢行したが、結果には結びついていない。
もっとも、ロベルト・デ・ゼルビ監督は英衛星放送『Sky Sports』での試合後インタビューで「我々はパニックになっていない。自分たちがどこへ向かっているのか分かっている。計画が何であるか、どのような困難な問題が生じる可能性があるかも把握している」と主張。「解決策は我々の道筋の中に見つかるはずだ」と強気に語った。
「10日間や１回の移籍期間で、過去２年間のようなシーズンの流れを変えるなんて不可能だ。ピッチ上で懸命に努力しなければならない。選手同士の連携を深める必要がある。昨シーズンは、終了間際までチャンピオンシップ（２部）に降格する危機に瀕していたが、皆で力を合わせて残留を果たした。今は冷静でいなければならない」
昨季の終盤からトッテナムを率いるイタリア人指揮官はまた、ニューカッスル戦の出来に関して、次のような考えを示した。
「60分から65分間ほどは、ニューカッスルよりも良いプレーができたと思う。得点のチャンスもあったが、決められなかった。相手が得点した後、我々は距離感を失ってしまった。チャンスは我々の方が多く、シュート数も上回っていた。まだチームとしてまとまっていない。改善すべき点がいくつかある。結果は忘れてほしいが、私は怒ってはいない。我々は順調に作業を進めている。今日は、特に結果に関しては不運だった」
次節はノッティンガム・フォレストと相まみえる。今季リーグ戦初勝利を掴めるだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】日本代表主力が“サウジ移籍”を相談「絶対にやめて」
先週の開幕戦でもブレントフォードに０−３で敗れており、２試合連続の完封負けで、現状最下位だ。直近２年連続17位の低迷から脱却を目指すにあたり、史上最大規模650億円もの補強を敢行したが、結果には結びついていない。
もっとも、ロベルト・デ・ゼルビ監督は英衛星放送『Sky Sports』での試合後インタビューで「我々はパニックになっていない。自分たちがどこへ向かっているのか分かっている。計画が何であるか、どのような困難な問題が生じる可能性があるかも把握している」と主張。「解決策は我々の道筋の中に見つかるはずだ」と強気に語った。
昨季の終盤からトッテナムを率いるイタリア人指揮官はまた、ニューカッスル戦の出来に関して、次のような考えを示した。
「60分から65分間ほどは、ニューカッスルよりも良いプレーができたと思う。得点のチャンスもあったが、決められなかった。相手が得点した後、我々は距離感を失ってしまった。チャンスは我々の方が多く、シュート数も上回っていた。まだチームとしてまとまっていない。改善すべき点がいくつかある。結果は忘れてほしいが、私は怒ってはいない。我々は順調に作業を進めている。今日は、特に結果に関しては不運だった」
次節はノッティンガム・フォレストと相まみえる。今季リーグ戦初勝利を掴めるだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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