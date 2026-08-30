ぽけぽけたさんの漫画「子連れBBQ、ママだけこうなる」がインスタグラムで多くの「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

家族でBBQ。ママは子どもの世話や食べ残しの処理で忙しいのに、お肉を焼く係のパパは…という内容で、読者からは「分かります！」「なんて切ない…」「わが家も同じです」などの声が上がっています。

BBQで感じた、ちょっとした不満

ぽけぽけたさんは、インスタグラムで育児や夫婦のモヤモヤを漫画にして発表しています。ぽけぽけたさんに作品について話を聞きました。

Q.漫画を描き始めたのは、いつごろからでしょうか。

ぽけぽけたさん「小さい頃から絵を描くことは好きでしたが、iPadで漫画を描き始めたのは昨年10月からです。子どもとの生活は、毎日のように面白い出来事が起こります。その思い出を自分の中だけで終わらせるのではなく形として残したいと思って漫画を描き始め、インスタグラムに投稿しました」

Q.インスタグラムで漫画を発表することで、何か変化はありましたか。

ぽけぽけたさん「以前なら何気なく見過ごしてしまっていた子どもの行動にも目を向けるようになり、以前より子どもと向き合う時間や、一つひとつの出来事を大切に感じられるようになりました」

Q.このエピソードを漫画にしようと思った理由を教えてください。

ぽけぽけたさん「BBQでは、私は子どものお世話や食材の準備などで動き回っていました。その一方で、夫は焼き係として頑張ってくれていたものの、自分のお肉はしっかりキープしていました（笑）。その姿を見て『私は全然食べられていない！』と少しモヤモヤしたんです。きっと同じような経験をしたママは多いんじゃないかなと思い、漫画にしました」

Q.旦那さまにクレームやリクエストはしましたか。

ぽけぽけたさん「終わった後に、『もっとお肉食べたかったな…』と、ポツリと伝えました」

Q.次のBBQでは、何か対策を考えていますか。

ぽけぽけたさん「今後は夫と役割を交代しながら、お互いゆっくり食べられるようにしたいです。私が焼き係のときは、その間にしっかり食べようと思います（笑）」

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

ぽけぽけたさん「『分かる！』『同じです』という共感のコメントをたくさんいただきました。同じような経験をしているママが大勢いることを知り、『漫画にしてよかったな』と感じました」