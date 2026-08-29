147cm現役アイドル、タイトなトップス姿が「すっっご」「たまらん」とネット騒然
アイドルグループ「INUWASI」のはのんまゆが29日までにInstagramを更新。美スタイル際立つ姿を披露すると、ファンから称賛が集まった。
【写真】147cm現役アイドル、抜群プロポーション全開！ 大胆な水着ショットも（9枚）
2020年に結成されたINUWASIのメンバーとして、2025年8月にはメジャーデビューも果たしたはのん。2023年には水着グラビアに初挑戦し、以降はグループとしての活動と並行してグラビアでも活躍している。
今回は「夏らしいことした？」とつづり、タイトな黒トップス姿を披露。可愛らしい表情でも魅せた。ファンからは「スタイル抜群」「すっっご」などの声が相次いだ。
引用：「はのんまゆ」X（@HANON_INWS）、Instagram（@hanon_inws）
【写真】147cm現役アイドル、抜群プロポーション全開！ 大胆な水着ショットも（9枚）
2020年に結成されたINUWASIのメンバーとして、2025年8月にはメジャーデビューも果たしたはのん。2023年には水着グラビアに初挑戦し、以降はグループとしての活動と並行してグラビアでも活躍している。
今回は「夏らしいことした？」とつづり、タイトな黒トップス姿を披露。可愛らしい表情でも魅せた。ファンからは「スタイル抜群」「すっっご」などの声が相次いだ。
引用：「はのんまゆ」X（@HANON_INWS）、Instagram（@hanon_inws）