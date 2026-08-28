早稲田大の22歳女性が“新興宗教のグッズ収集”に目覚めたワケ「入信しようと思ったことはない」
現役の早稲田大学法学部4年生で、新興宗教全体を“推している”女性がいる。石橋陽香さん、22歳だ。趣味は、“新興宗教グッズ”の収集。特定の宗教団体には属しておらず、今後も信仰する予定はないが、「人智を超えた存在に魅了される」と目を輝かせる。そこまで彼女がのめり込む理由について、深堀りした。
◆新興宗教グッズを日夜収集
――そもそも“新興宗教グッズ”というのは何でしょうか。
石橋：新興宗教が出しているグッズです。機関誌だったり、健康器具だったり……。有名なものだと、オウム真理教が初期に出していた漫画があるんです。メルカリで8000円くらいで買いました。私はマイナーな新興宗教にも心を惹かれるので、現在は活動していない教団が出していた機関誌も購入しました。2万円弱でしたね。
――確認ですが、どこの宗教も信仰していない？
石橋：はい、信仰していません。新興宗教の施設を訪れて、お話を伺ったりはしますが、一度も入会したことはありませんね。厚別（北海道）にある団体にアポなしで訪れたりして、先方はやや困惑していましたが、丁寧に対応していただきました。崇教真光の高山市（岐阜県）にある世界総本山にもお邪魔しました。やはりとても紳士的に対応していただきました。
◆何に魅力を感じているのか
――新興宗教の魅力というのはどういうところにあるんでしょうか。
石橋：生きていると理不尽なことやままならないことがたくさんあると思いますが、新興宗教というのは、人間の力の及ばない聖なる領域に本気で挑んでいると思うんです。世俗化した現代社会のなかで、聖なるものが新しく生まれるという、再聖化を間近で感じられるので、新興宗教が好きなんだと思います。
――いつ頃から宗教の魅力に気づいたのでしょう。
石橋：わかりやすく傾倒したのは大学入学からです。ただ、人の力を大きく超えたものへの憧憬は中高時代からずっとあったのだと思います。
――どこかに入信しようと思ったことは？
石橋：ないです。人間があまり好きではなくて……。宗教の経典や教義は好きなのですが、人間関係に溶け込めるとは到底思えないんです。教団のなかにも、濃い人間同士のやり取りがあるはずで、想像するだけで煩わしくなってしまって。ただ、これでもだいぶ人付き合いにおいて改善されたほうなんです。
◆グッズ収集にくわえて、美容整形も
――改善されるきっかけはあったのでしょうか。
石橋：美容整形でしょうか。中高時代から自分の顔が醜く思えて仕方がなくて……。大学入学とほぼ同時に美容整形をしました。部位としては鼻、目（二重手術、目頭、目尻）、それから、ヒアルロン酸注射やボトックス注射もやりました。最近は、脚の脂肪吸引もしましたね。
◆新興宗教グッズを日夜収集
――そもそも“新興宗教グッズ”というのは何でしょうか。
石橋：新興宗教が出しているグッズです。機関誌だったり、健康器具だったり……。有名なものだと、オウム真理教が初期に出していた漫画があるんです。メルカリで8000円くらいで買いました。私はマイナーな新興宗教にも心を惹かれるので、現在は活動していない教団が出していた機関誌も購入しました。2万円弱でしたね。
石橋：はい、信仰していません。新興宗教の施設を訪れて、お話を伺ったりはしますが、一度も入会したことはありませんね。厚別（北海道）にある団体にアポなしで訪れたりして、先方はやや困惑していましたが、丁寧に対応していただきました。崇教真光の高山市（岐阜県）にある世界総本山にもお邪魔しました。やはりとても紳士的に対応していただきました。
◆何に魅力を感じているのか
――新興宗教の魅力というのはどういうところにあるんでしょうか。
石橋：生きていると理不尽なことやままならないことがたくさんあると思いますが、新興宗教というのは、人間の力の及ばない聖なる領域に本気で挑んでいると思うんです。世俗化した現代社会のなかで、聖なるものが新しく生まれるという、再聖化を間近で感じられるので、新興宗教が好きなんだと思います。
――いつ頃から宗教の魅力に気づいたのでしょう。
石橋：わかりやすく傾倒したのは大学入学からです。ただ、人の力を大きく超えたものへの憧憬は中高時代からずっとあったのだと思います。
――どこかに入信しようと思ったことは？
石橋：ないです。人間があまり好きではなくて……。宗教の経典や教義は好きなのですが、人間関係に溶け込めるとは到底思えないんです。教団のなかにも、濃い人間同士のやり取りがあるはずで、想像するだけで煩わしくなってしまって。ただ、これでもだいぶ人付き合いにおいて改善されたほうなんです。
◆グッズ収集にくわえて、美容整形も
――改善されるきっかけはあったのでしょうか。
石橋：美容整形でしょうか。中高時代から自分の顔が醜く思えて仕方がなくて……。大学入学とほぼ同時に美容整形をしました。部位としては鼻、目（二重手術、目頭、目尻）、それから、ヒアルロン酸注射やボトックス注射もやりました。最近は、脚の脂肪吸引もしましたね。