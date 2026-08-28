『超かぐや姫！』コミケ頒布本、高額転売 公式販売商品の一部に収録検討で対策
アニメ『超かぐや姫！』公式Ｘが28日に更新され、コミックマーケット108 パンケーキオクトパスにて頒布された『超かぐや姫！おつかれさま本』が高額転売されていることから、今後、公式から販売する商品の一部に収録することを検討していると発表した。
【画像】高額転売された『超かぐや姫！おつかれさま本』
公式Ｘでは「【『超かぐや姫！おつかれさま本』に関するお知らせ】」と題して、「コミックマーケット108 パンケーキオクトパスにて頒布された『超かぐや姫！おつかれさま本』につきまして、一部の販売サイトにて高額出品されている状況を確認しております。つきましては、今後『超かぐや姫！』公式から販売する商品の一部に収録する形を検討しております。詳細は後日お知らせいたしますので、今しばらくお待ちいただけますと幸いです」と伝えた。
Netflix映画として世界独占配信された同作は、『呪術廻戦 第1期』『チェンソーマン』『うる星やつら』など、名だたるアニメーション作品のオープニング映像演出を手がけてきた、山下清悟氏初の長編監督作品。夢と希望に満ちた仮想空間「ツクヨミ」でのライブステージと、“歌”でつながる少女たちの絆が描かれている。
配信の大反響を受け、2月20日より1週間限定上映として19館で劇場公開されたが、上映延長が続き、その後100館以上で公開。4ヶ月のロングランとなり、興収27億円を突破するなど、Netflixで先行配信を行った作品としては異例の記録となった。
【画像】高額転売された『超かぐや姫！おつかれさま本』
公式Ｘでは「【『超かぐや姫！おつかれさま本』に関するお知らせ】」と題して、「コミックマーケット108 パンケーキオクトパスにて頒布された『超かぐや姫！おつかれさま本』につきまして、一部の販売サイトにて高額出品されている状況を確認しております。つきましては、今後『超かぐや姫！』公式から販売する商品の一部に収録する形を検討しております。詳細は後日お知らせいたしますので、今しばらくお待ちいただけますと幸いです」と伝えた。
配信の大反響を受け、2月20日より1週間限定上映として19館で劇場公開されたが、上映延長が続き、その後100館以上で公開。4ヶ月のロングランとなり、興収27億円を突破するなど、Netflixで先行配信を行った作品としては異例の記録となった。
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