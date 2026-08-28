坂本は7回の第4打席でリランソと対戦

■巨人 9ー2 ヤクルト（27日・神宮）

巨人は27日、神宮球場で行われたヤクルト戦に9-2で大勝した。大量リードの7回、坂本勇人内野手の顔付近に危険な1球が投じられたが、その後の“振る舞い”にファンは感動。「これぞスポーツマンシップ」「坂本カッコ良すぎやろ」と反響を呼んでいる。

巨人が8-1とリードした7回、坂本は無死一塁の場面でヘスス・リランソ投手と対戦した。その4球目だった。リランソの152キロ直球がすっぽ抜け、坂本の顔付近を通過した。37歳のベテランはすかさず反応して避け、大事には至らなかったが場内にはどよめきが起きた。

リランソが帽子を取って“謝罪”すると、坂本は左手を振り“気にしなくていいよ”と言わんばかりの行動を見せた。今季はプロ野球で死球騒動を巡り不穏な空気が漂うことも少なくないが、坂本の振る舞いは一切の火種を生まないものだった。中継映像が捉えた坂本の行動に対し、SNS上では称賛の声が殺到した。

「いつまで坂本勇人は格好良いんだよ……」

「避けるの上手いし腰やらなくて良かったし応対かっけぇしこういうとこ」

「敵ファンだけど坂本はマジで好き」

「坂本の大丈夫って仕草がさすがだしカッコ良すぎる」

「避けるのが上手すぎるしその後の振る舞いも全てがかっこ良すぎて。これが坂本勇人なんよな」

「素敵なシーンだった」

「だから坂本が好きなんです」

坂本はこの打席でニゴロに倒れ、その後代走が送られたが、鈴木大の適時打で追加点を奪い、巨人が大勝した。（Full-Count編集部）