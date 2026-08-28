SNSで97.2万回以上表示され7.5万以上の「いいね」を獲得しているのは、ドヤ顔で飼い主さんを見つめる猫ちゃんの様子。投稿を見た猫好きさんからは、「そんな表情されたら、ますます羨ましくなりますね」「これめちゃくちゃ癒える」「この楽園はどこに行けばありますか」などのコメントが集まっています。

【動画：『羨ましいやろ？』と言わんばかりの猫→周りには2匹の猫がいて…まさかの光景】

ドヤ顔の猫

X（旧Twitter）アカウント「ゆん」に投稿されたのは、ハチワレ猫の「むぎくん」が見せた見事なドヤ顔。ちょっと顎を上げて見下ろすような目つきになっているむぎくんは、飼い主さんの目には「羨ましいやろ？」と言っているように映ったそうです。

むぎくんがドヤ顔になる理由は、一緒に暮らしているホップくんとエビスくんに毛づくろいをしてもらっているから！ふたりがかりで毛づくろいをしてもらうなんて、むぎくんが王様気分になるのも無理はありません。

正直に言うと…

ホップくんにおなかを、エビスくんに背中を毛づくろいしてもらったむぎくんは、よほど心地よかったのか、うっとりと目を閉じることもあったそう。飼い主さんはむぎくんにドヤ顔で見つめられ、ついに「羨ましいです」と本音を漏らしてしまったそうです。

飼い主さんのおうちには、今回は登場していないあわちゃんを含めて4匹の猫ちゃんがいるとのこと。4匹は仲が良く、よく戯れているそうです。飼い主さんは、その度に羨ましくなってしまうのかもしれませんね。

ドヤ顔を披露するむぎくんには、SNS民から「でも猫界では下だよねw」「末っ子なのですね」などのコメントも。猫社会では毛づくろいされる側が下位とのことですが、それでも羨ましさは変わりません！

Xアカウント「ゆん」には、4匹のニャンズがくっついて過ごしたり、飼い主さんに甘えたりする平和な日々が投稿されていますよ。

写真・動画提供：Xアカウント「ゆん」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。