【FIBAワールドカップ予選】サウジアラビア代表 78−106 日本代表（日本時間8月28日／キング・アブドゥッラースポーツシティ）

【映像】八村塁、NBA級の豪快ダンク炸裂（実際の映像）

アカツキジャパン（バスケットボール日本代表／FIBAランキング22位）は日本時間8月28日、「FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 Window4」でサウジアラビア代表（同65位）と対戦。PF八村塁（ロサンゼルス・クリッパーズ）がフィールドゴール成功率78.57％で29得点をマークする圧巻のパフォーマンスを披露し、106−78でWindow4の初戦を白星で飾った。

八村、PG河村勇輝（ロサンゼルス・クリッパーズ）のNBAコンビがロスター入りした日本代表。SF渡邊雄太はコンディションの影響でメンバー外となったが、それ以外は現在のベストに近いメンバーでこの一戦に臨んだ。

注目の第1クォーターは、八村のミドルショットで幕を開けた。さらに八村はスティールから抜け出して豪快なダンクを叩き込むなど、エースが序盤から得点を量産。Cジョシュ・ホーキンソン（東京サンロッカーズ）も豪快なダンクを決め、SG西田優大（シーホース三河）も3ポイントを2本沈めるなど、日本代表が終始リードを奪った。第1クォーターを33−22で終え、11点リードを奪う。

第2クォーターは、立ち上がりこそSG富永啓生（レバンガ北海道）が得点を重ねて流れをつかんだものの、徐々にサウジアラビアが反撃。ファウルも重なった日本はタイムアウトを要求した。

それでも八村らをコートに戻すと、PG佐々木隆成（三遠ネオフェニックス）や八村の3ポイントなどで再びリードを拡大。さらに守備では八村、ホーキンソンが連続でブロックを決めるなど、攻守でサウジアラビアを圧倒した。56−40で前半を終え、16点リードで試合を折り返した。

八村は前半だけでフィールドゴール6本中6本、フリースロー4本中4本を成功。シュート成功率100％で18得点をマークするなど、圧倒的な決定力を見せた。

第3クォーターに入っても日本代表の勢いは止まらない。八村はミドルショットを外す場面もあったものの、直後には華麗なステップでディフェンスをかわして後半最初の得点をマーク。さらにPG齋藤拓実（名古屋ダイヤモンドドルフィンズ）の3ポイントなども決まり、リードを大きく広げた。

第4クォーターも日本のペースは変わらず、八村が右コーナーからタフショットを沈めるなど存在感を発揮。さらにこの試合で初めてプレータイムを得たPG富樫勇樹（千葉ジェッツ）も3ポイントを成功させると、富永も外角から加点。日本は100得点の大台を突破し、106−78でサウジアラビアを圧倒した。

八村は27分42秒のプレータイムで29得点をマーク。フィールドゴールは14本中11本を成功させ、成功率78.57％を記録した。フリースローも4本すべて成功。さらに4リバウンド、2アシスト、2スティール、1ブロックを記録し、攻守にわたって圧倒的なパフォーマンスを披露した。なお日本代表は8月31日、同じくW杯予選Window4でカタール代表とホームで対戦する。

（ABEMA／バスケットボール日本代表）