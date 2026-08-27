中川翔子、イエティ、ガラス、カニ…“さまざまな宇宙人”役で声優出演「天国のおじいちゃんありがとう！」
タレントの中川翔子が、『映画「宇宙なんちゃら こてつくん」うっかり出てきた宇宙人を探せ！』（9月11日公開）で、劇中に登場するさまざまな宇宙人の声を務めることが27日、東京ビッグサイトで開催中の『TOKYOおもちゃショー2026』で行われた本作のプレス向け発表会で発表された。中川は主題歌「うちゅーのなんちゃら仲間」を担当することが発表されていた。あわせて、映画本編映像の一部が公開された。
【動画】映画『「宇宙なんちゃら こてつくん」うっかり出てきた宇宙人を探せ！』本編冒頭映像
同作は、にしむらゆうじ氏による人気WEB漫画が原作。2021年からNHK Eテレでテレビアニメが放送され、宇宙飛行士を目指して宇宙アカデミーに通う主人公・こてつたちの成長を、宇宙の知識を交えながら描いてきた。
映画では、アニマル国宇宙アカデミーのパイロット科1年生となったこてつが、「このあたりに宇宙人がいる!?」といううわさを耳にし、仲間たちと宇宙人探しに乗り出す。公開された映像には、イエティ宇宙人、ガラス宇宙人、カニ宇宙人が登場。個性豊かな宇宙人たちを中川が演じる。
ゲスト声優出演もすると発表されると、星好きのきっかけになった今は亡き祖父へ「天国のおじいちゃんありがとう！星がずっと大好きでよかった！」と手を振り、全身で喜びを表現した。
キャストには、こてつ役の藤原夏海をはじめ、榎木淳弥、玉木雅士、竹達彩奈、山口茜、山口勝平、青山穣、小山剛志、西健亮、杉田智和、ムロツヨシらが名を連ねる。
公開翌日の9月12日には、東京・イオンシネマ シアタス調布で、午前11時の上映回前に公開記念舞台あいさつを開催。中川、藤原、国立天文台講師の平松正顕氏、こてつくんが登壇し、作品や宇宙についてトークを繰り広げるほか、中川が描いたこてつくんのイラストも披露される予定となっている。
また、認定NPO法人チャリティーサンタが展開する、経済的な困難を抱える親子に映画鑑賞体験を届ける「シェアシネマ」プロジェクトとのコラボ寄付キャンペーンを9月1日から実施。対象者には、本作のオリジナルスマートフォン画像3種セットがデジタル特典として贈られる。
同作は、にしむらゆうじ氏による人気WEB漫画が原作。2021年からNHK Eテレでテレビアニメが放送され、宇宙飛行士を目指して宇宙アカデミーに通う主人公・こてつたちの成長を、宇宙の知識を交えながら描いてきた。
映画では、アニマル国宇宙アカデミーのパイロット科1年生となったこてつが、「このあたりに宇宙人がいる!?」といううわさを耳にし、仲間たちと宇宙人探しに乗り出す。公開された映像には、イエティ宇宙人、ガラス宇宙人、カニ宇宙人が登場。個性豊かな宇宙人たちを中川が演じる。
ゲスト声優出演もすると発表されると、星好きのきっかけになった今は亡き祖父へ「天国のおじいちゃんありがとう！星がずっと大好きでよかった！」と手を振り、全身で喜びを表現した。
キャストには、こてつ役の藤原夏海をはじめ、榎木淳弥、玉木雅士、竹達彩奈、山口茜、山口勝平、青山穣、小山剛志、西健亮、杉田智和、ムロツヨシらが名を連ねる。
公開翌日の9月12日には、東京・イオンシネマ シアタス調布で、午前11時の上映回前に公開記念舞台あいさつを開催。中川、藤原、国立天文台講師の平松正顕氏、こてつくんが登壇し、作品や宇宙についてトークを繰り広げるほか、中川が描いたこてつくんのイラストも披露される予定となっている。
また、認定NPO法人チャリティーサンタが展開する、経済的な困難を抱える親子に映画鑑賞体験を届ける「シェアシネマ」プロジェクトとのコラボ寄付キャンペーンを9月1日から実施。対象者には、本作のオリジナルスマートフォン画像3種セットがデジタル特典として贈られる。