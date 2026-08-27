26日、ネパール中部で発生した大規模洪水では、ツアーに参加していたとみられる日本人5人と連絡が取れなくなっています。また、これまでに165人の死亡が確認されています。

ロイター通信などによりますと、ネパール中部のラスワ郡で26日、大規模な洪水が発生し、川沿いの集落などがのみ込まれました。

死者数は165人に上っていて、外国人およそ500人を含む826人が行方不明になっているということです。

インド人が170人以上、またイギリス人やアメリカ人も含まれていますが、現地の日本大使館によりますと、ツアーに参加していたとみられる日本人5人と連絡が取れていないということで、ネパール当局に捜索や救助を要請するとしています。

洪水の原因について、AP通信は氷河の崩落により雪崩が発生し、川が塞がれたため起きたとする専門家の見方を伝えています。