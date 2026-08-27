上田竜也主演『三銃士：Reborn』、草間リチャード敬太、林翔太、今江大地、内博貴、内海光司ら共演キャスト発表
上田竜也が主演を務めるミュージカル『三銃士：Reborn』より、草間リチャード敬太、林翔太、今江大地、玉置成実、田中れいな、内博貴、内海光司ら共演キャストの顔ぶれが発表された。あわせて、キービジュアルとキャラビジュアルも解禁となった。
【写真】上田竜也の凛々しい視線が印象的！ ミュージカル『三銃士：Reborn』メインビジュアル
19世紀フランスの作家であるアレクサンドル・デュマの代表作「三銃士」は、そのスリリングなストーリー性から、ブロードウェイやフランス、オランダなど、世界各国でミュージカル化されてきた。本作は、2004年にチェコで製作された後、2009年に韓国で脚本や楽曲を大幅にリニューアルされ、再演が繰り返されている人気作品。
メインテーマとして歌われるのは、ブライアン・アダムスの名曲「All For Love」。本曲は、ブライアン・アダムス、ロッド・スチュワート、スティングの3人が“三銃士”として歌い、世界中で大ヒットを記録した。2024年には、日本版として坂本昌行主演のミュージカルを上演。今回は、上田竜也を主演に迎えキャスト・演出を大胆に変更、ラップを武器にした新たなミュージカルとして、ゼロから生まれ変わる『三銃士』を届ける。
このたび上田と共に本作を彩る豪華俳優陣が一挙解禁。無鉄砲で情熱的、夢に向かって突き進む若者・ダルタニャン役には、持ち前のパワフルなパフォーマンスで観客を魅了する草間リチャード敬太。知性と美貌を併せ持ち、詩と剣の間を生きる銃士・アラミス役に数々の舞台で培った確かな演技力と歌唱力が光る林翔太。豪放磊落、力強く情に厚い銃士・ポルトス役に舞台を中心に活躍の場を広げ多彩な表情を見せる今江大地。
謎に包まれた女スパイであり、かつてアトスと愛し合った過去を持つミレディ役に圧倒的な歌唱力とダンスで存在感を放つ玉置成実。ダルタニャンと恋に落ちる可憐な町娘コンスタンス役に透き通る歌声とキュートな魅力で愛される田中れいな。リシュリュー枢機卿の親衛隊を率いる冷酷な隊長ジュサック役に華やかなオーラと端正な演技で作品を引き締める内博貴。そして、冷酷にして狡猾、国家転覆を企む陰の支配者リシュリュー枢機卿を演じるのは長年にわたり舞台で存在感を示し続ける内海光司。
また、本作のコンセプトである“Reborn”を視覚的にも体現した、キービジュアルおよび全キャラクタービジュアルも解禁に。「ゼロから生まれ変わる究極のエンタテインメント！新たな『三銃士』が今、誕生する―-」というキャッチコピーが配された今回のビジュアル。ビビッドでPOPな配色に、衣裳は全員がデニムスタイルで、これまでの『三銃士』にあった17世紀フランスの重厚な世界観というイメージを大胆に覆す。さらにレザーや羽根飾りを用いたクラシカルかつエッジの効いた装いに、ネオンブルーとピンクとオレンジの鮮やかなペイントが飛び散るスタイリッシュなグラフィックが重なり、見る者に強烈なインパクトを与えるデザインとなった。
また、同時に公開されたキャラクタービジュアルでは、それぞれの決意に満ちた表情とともに、各キャラクターの際立つ個性を躍動感たっぷりに表現。新たなエンタテインメントの幕開けを予感させる仕上がりとなっている。
ミュージカル『三銃士：Reborn』は、2027年1月15日〜24日大阪：ＳｋｙシアターＭＢＳ、同年2月3日〜26日東京・新橋演舞場にて上演。
※新解禁キャストコメント全文は以下の通り
【草間リチャード敬太ら 新解禁キャスト コメント全文】
■ダルタニャン役／草間リチャード敬太
草間リチャード敬太です。
今回、ダルタニャンという役に挑戦できることを、とても嬉しく思っています。
このカンパニーの中で演じるダルタニャンの真っ直ぐさや熱さ、
そして何があっても諦めない強さを、
自分自身も大切にしながら演じたいと思っています。
三銃士や仲間たちとの出会いによって生まれる絆や、
「仲間のために戦う」という熱い気持ちを、
お客様にも感じていただけるように、一つひとつの場面を大切に演じます。
ダンス、歌、ラップ、殺陣とたくさんのことに挑戦できる機会にわくわくしていますし、
この作品を観てくださる皆さんの心に残るダルタニャンになれるよう、
最後まで全力で駆け抜けます！
■アラミス役／林翔太
アラミス役の林翔太です。
まさか三銃士の一人として舞台に立つ日が来るとは思いもしませんでした。
事務所の先輩後輩がたくさん出演するというのも心強いですし
稽古初日から絆を感じられるのではとワクワクしています。
アラミスは美意識が高く、
優雅でミステリアスということで現時点では僕とは真逆の人間ですが、
稽古を重ねてアラミスとして舞台上に存在できるように
精一杯役と向き合いたいと思います。
そしてラップが武器の作品になりそう！と伺っております。
どうなるのか？ラップの方も頑張らせていただきます！
■ポルトス役／今江大地
はじめまして！今江大地です。
ミュージカル『三銃士：Reborn』でポルトスとして出演いたします。
久しぶりにミュージカルに出演するので、
今からとても楽しみです。
舞台上ではダンスや歌を感情に乗せて、
思う存分に表現したいと思っています。
また頼れる先輩方がたくさんいらっしゃることが
個人的にすごく嬉しいです。
先輩方から様々なものを吸収し、
発揮できるように頑張ります。
ぜひお楽しみに。
劇場でお待ちしています。
■ミレディ役／玉置成実
ミレディ役を務めさせていただきます。
歴史ある『三銃士』が「Reborn」として新しく生まれ変わる
素晴らしい世界に参加できること、
心から嬉しく、身が引き締まる思いです。
愛と復讐の間で揺れるミレディの切なくも力強い生き様を、
一つひとつ丁寧に演じきりたいと思います。
素晴らしいキャスト・スタッフの皆様と共に、
最高の舞台をお届けできるよう全力で挑みます。
劇場でお待ちしております！
■コンスタンス役／田中れいな
ミュージカルに出演させていただくのもお芝居もすごく久しぶりなので、
きっと、ものすっごーーくドキドキすると思います。笑
でもそれと同時にワクワクな気持ちと楽しみもいっぱいです！
観に来てくださったお客様みなさんに楽しんでいただけるように
精一杯頑張ります！
■ジュサック役／内博貴
僕自身、ミュージカルというステージに立つのが久しぶりですが、
歴史ある『三銃士』に参加できるのを嬉しく思います。
三銃士と敵対するジュサック役で、
徹底的に悪に染まり
観ている皆さんに嫌われるように役作りしていきたいです。
同じ事務所からの出演者も多く、
歳が近い上田とは良い化学反応を生み出していきたいですし、
後輩のリチャード・林・今江、
先輩で両親と同い年の内海さんも一緒なので
楽しい現場になると思います。
今まで観た事のないような新しい『三銃士』になりますので、
是非劇場で味わって頂きたいです。
■リシュリュー枢機卿役／内海光司
冷酷にして狡猾、
国家転覆を企む陰の支配者リシュリュー枢機卿を演じます内海光司です。
今まで時代物や内戦下の人々を描いた作品は経験がありますが、
“三銃士”のような冒険活劇は初めてなので夢が膨らみます。
学生の頃、
図書室でワクワクしながら夢中で読んだ記憶が蘇ってくるようです。
演出・潤色・訳詞の菅野こうめいさんをはじめ
素敵なキャストとスタッフの皆さんとの“冒険”を
心から楽しみにしています。
【写真】上田竜也の凛々しい視線が印象的！ ミュージカル『三銃士：Reborn』メインビジュアル
19世紀フランスの作家であるアレクサンドル・デュマの代表作「三銃士」は、そのスリリングなストーリー性から、ブロードウェイやフランス、オランダなど、世界各国でミュージカル化されてきた。本作は、2004年にチェコで製作された後、2009年に韓国で脚本や楽曲を大幅にリニューアルされ、再演が繰り返されている人気作品。
このたび上田と共に本作を彩る豪華俳優陣が一挙解禁。無鉄砲で情熱的、夢に向かって突き進む若者・ダルタニャン役には、持ち前のパワフルなパフォーマンスで観客を魅了する草間リチャード敬太。知性と美貌を併せ持ち、詩と剣の間を生きる銃士・アラミス役に数々の舞台で培った確かな演技力と歌唱力が光る林翔太。豪放磊落、力強く情に厚い銃士・ポルトス役に舞台を中心に活躍の場を広げ多彩な表情を見せる今江大地。
謎に包まれた女スパイであり、かつてアトスと愛し合った過去を持つミレディ役に圧倒的な歌唱力とダンスで存在感を放つ玉置成実。ダルタニャンと恋に落ちる可憐な町娘コンスタンス役に透き通る歌声とキュートな魅力で愛される田中れいな。リシュリュー枢機卿の親衛隊を率いる冷酷な隊長ジュサック役に華やかなオーラと端正な演技で作品を引き締める内博貴。そして、冷酷にして狡猾、国家転覆を企む陰の支配者リシュリュー枢機卿を演じるのは長年にわたり舞台で存在感を示し続ける内海光司。
また、本作のコンセプトである“Reborn”を視覚的にも体現した、キービジュアルおよび全キャラクタービジュアルも解禁に。「ゼロから生まれ変わる究極のエンタテインメント！新たな『三銃士』が今、誕生する―-」というキャッチコピーが配された今回のビジュアル。ビビッドでPOPな配色に、衣裳は全員がデニムスタイルで、これまでの『三銃士』にあった17世紀フランスの重厚な世界観というイメージを大胆に覆す。さらにレザーや羽根飾りを用いたクラシカルかつエッジの効いた装いに、ネオンブルーとピンクとオレンジの鮮やかなペイントが飛び散るスタイリッシュなグラフィックが重なり、見る者に強烈なインパクトを与えるデザインとなった。
また、同時に公開されたキャラクタービジュアルでは、それぞれの決意に満ちた表情とともに、各キャラクターの際立つ個性を躍動感たっぷりに表現。新たなエンタテインメントの幕開けを予感させる仕上がりとなっている。
ミュージカル『三銃士：Reborn』は、2027年1月15日〜24日大阪：ＳｋｙシアターＭＢＳ、同年2月3日〜26日東京・新橋演舞場にて上演。
※新解禁キャストコメント全文は以下の通り
【草間リチャード敬太ら 新解禁キャスト コメント全文】
■ダルタニャン役／草間リチャード敬太
草間リチャード敬太です。
今回、ダルタニャンという役に挑戦できることを、とても嬉しく思っています。
このカンパニーの中で演じるダルタニャンの真っ直ぐさや熱さ、
そして何があっても諦めない強さを、
自分自身も大切にしながら演じたいと思っています。
三銃士や仲間たちとの出会いによって生まれる絆や、
「仲間のために戦う」という熱い気持ちを、
お客様にも感じていただけるように、一つひとつの場面を大切に演じます。
ダンス、歌、ラップ、殺陣とたくさんのことに挑戦できる機会にわくわくしていますし、
この作品を観てくださる皆さんの心に残るダルタニャンになれるよう、
最後まで全力で駆け抜けます！
■アラミス役／林翔太
アラミス役の林翔太です。
まさか三銃士の一人として舞台に立つ日が来るとは思いもしませんでした。
事務所の先輩後輩がたくさん出演するというのも心強いですし
稽古初日から絆を感じられるのではとワクワクしています。
アラミスは美意識が高く、
優雅でミステリアスということで現時点では僕とは真逆の人間ですが、
稽古を重ねてアラミスとして舞台上に存在できるように
精一杯役と向き合いたいと思います。
そしてラップが武器の作品になりそう！と伺っております。
どうなるのか？ラップの方も頑張らせていただきます！
■ポルトス役／今江大地
はじめまして！今江大地です。
ミュージカル『三銃士：Reborn』でポルトスとして出演いたします。
久しぶりにミュージカルに出演するので、
今からとても楽しみです。
舞台上ではダンスや歌を感情に乗せて、
思う存分に表現したいと思っています。
また頼れる先輩方がたくさんいらっしゃることが
個人的にすごく嬉しいです。
先輩方から様々なものを吸収し、
発揮できるように頑張ります。
ぜひお楽しみに。
劇場でお待ちしています。
■ミレディ役／玉置成実
ミレディ役を務めさせていただきます。
歴史ある『三銃士』が「Reborn」として新しく生まれ変わる
素晴らしい世界に参加できること、
心から嬉しく、身が引き締まる思いです。
愛と復讐の間で揺れるミレディの切なくも力強い生き様を、
一つひとつ丁寧に演じきりたいと思います。
素晴らしいキャスト・スタッフの皆様と共に、
最高の舞台をお届けできるよう全力で挑みます。
劇場でお待ちしております！
■コンスタンス役／田中れいな
ミュージカルに出演させていただくのもお芝居もすごく久しぶりなので、
きっと、ものすっごーーくドキドキすると思います。笑
でもそれと同時にワクワクな気持ちと楽しみもいっぱいです！
観に来てくださったお客様みなさんに楽しんでいただけるように
精一杯頑張ります！
■ジュサック役／内博貴
僕自身、ミュージカルというステージに立つのが久しぶりですが、
歴史ある『三銃士』に参加できるのを嬉しく思います。
三銃士と敵対するジュサック役で、
徹底的に悪に染まり
観ている皆さんに嫌われるように役作りしていきたいです。
同じ事務所からの出演者も多く、
歳が近い上田とは良い化学反応を生み出していきたいですし、
後輩のリチャード・林・今江、
先輩で両親と同い年の内海さんも一緒なので
楽しい現場になると思います。
今まで観た事のないような新しい『三銃士』になりますので、
是非劇場で味わって頂きたいです。
■リシュリュー枢機卿役／内海光司
冷酷にして狡猾、
国家転覆を企む陰の支配者リシュリュー枢機卿を演じます内海光司です。
今まで時代物や内戦下の人々を描いた作品は経験がありますが、
“三銃士”のような冒険活劇は初めてなので夢が膨らみます。
学生の頃、
図書室でワクワクしながら夢中で読んだ記憶が蘇ってくるようです。
演出・潤色・訳詞の菅野こうめいさんをはじめ
素敵なキャストとスタッフの皆さんとの“冒険”を
心から楽しみにしています。