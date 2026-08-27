「全く存在感がない」古巣マドリーに抑え込まれた久保建英、現地メディアは辛辣評価「右サイドからの攻撃がほとんど見られなかった」
古巣に抑え込まれ、インパクトを残せなかった。
久保建英が所属するレアル・ソシエダは現地８月26日に行われたラ・リーガの第１節で、強豪レアル・マドリーとアウェーで対戦。キリアン・エムバペにハットトリックを許すなど地力の差を見せつけられ、１−４で完敗を喫した。
先行した行われた第２節のベティス戦（０−１）に続いて先発した久保は、４−２−３−１の右サイドハーフで74分までプレー。11分にミケル・オジャルサバルへ絶妙のパスを通して決定機を演出したシーン以外は、見せ場を作れなかった。
現地メディアの評価も手厳しい。スペインメディア『El Desmarque』のギプスコア版は採点記事で４点をつけ、こう酷評した。
「全く存在感がなかった。内側へポジションを移したものの、ボールを呼び込むことも、ボールに絡むこともなかった。レアルは前半を通じて、右サイドからの攻撃がほとんど見られなかった。ペナルティエリアの端で一度だけボールに触れた際には、オヤルサバルがもう少しでゴールを決めるところだった決定機を演出した」
故障明けで、まだコンディションが上がり切ってないのは明らか。徐々に復調していくはずだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「キレキレやん」久保建英の圧巻プレー
久保建英が所属するレアル・ソシエダは現地８月26日に行われたラ・リーガの第１節で、強豪レアル・マドリーとアウェーで対戦。キリアン・エムバペにハットトリックを許すなど地力の差を見せつけられ、１−４で完敗を喫した。
先行した行われた第２節のベティス戦（０−１）に続いて先発した久保は、４−２−３−１の右サイドハーフで74分までプレー。11分にミケル・オジャルサバルへ絶妙のパスを通して決定機を演出したシーン以外は、見せ場を作れなかった。
「全く存在感がなかった。内側へポジションを移したものの、ボールを呼び込むことも、ボールに絡むこともなかった。レアルは前半を通じて、右サイドからの攻撃がほとんど見られなかった。ペナルティエリアの端で一度だけボールに触れた際には、オヤルサバルがもう少しでゴールを決めるところだった決定機を演出した」
故障明けで、まだコンディションが上がり切ってないのは明らか。徐々に復調していくはずだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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