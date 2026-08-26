辻希美の長女・希空、ビーチで解放感「家族旅行でハワイに来てるよ〜」
元モーニング娘。辻希美、俳優・杉浦太陽の長女・希空が26日までにInstagramを更新。水着姿を披露した。
【写真】辻希美の長女・希空が「スタイル抜群」「美しすぎ」 過去の水着ショット（12枚）
昨年1月から放送されたABEMAの恋愛リアリティー番組『今日、好きになりました。卒業編2025 in ソウル』にも出演し話題を呼んだ希空。昨年夏には「今年初プール ネイル夏仕様にした」と、ピンク色の水着姿を投稿し注目を集めた。
今回の投稿では「家族旅行でハワイに来てるよ〜 7人揃っての初めての海外旅行！！！ 思いっきり楽しむぞ」とつづり、ハワイのビーチでのショットを披露。ファンから多数の「いいね！」が集まっている。
■希空
2007年11月26日生まれ、東京都出身。LUV所属。母は元モーニング娘。辻希美、父は俳優・杉浦太陽。昨年の誕生日に初の“完全顔出し”をし、その後のSNS投稿の数々に多くの注目が集まっていた。
引用：「希空」Instagram（@noa._.1126_）
【写真】辻希美の長女・希空が「スタイル抜群」「美しすぎ」 過去の水着ショット（12枚）
昨年1月から放送されたABEMAの恋愛リアリティー番組『今日、好きになりました。卒業編2025 in ソウル』にも出演し話題を呼んだ希空。昨年夏には「今年初プール ネイル夏仕様にした」と、ピンク色の水着姿を投稿し注目を集めた。
今回の投稿では「家族旅行でハワイに来てるよ〜 7人揃っての初めての海外旅行！！！ 思いっきり楽しむぞ」とつづり、ハワイのビーチでのショットを披露。ファンから多数の「いいね！」が集まっている。
■希空
2007年11月26日生まれ、東京都出身。LUV所属。母は元モーニング娘。辻希美、父は俳優・杉浦太陽。昨年の誕生日に初の“完全顔出し”をし、その後のSNS投稿の数々に多くの注目が集まっていた。
引用：「希空」Instagram（@noa._.1126_）