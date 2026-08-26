ある日、猫ちゃんの前にスイカを置いてみた飼い主さん。初めて見た大きな物体に、どうやら猫ちゃんは驚いてしまったようで…？未知の物体と出会った猫ちゃんの光景には、「『お前、誰なんだぁ』って言ってますねｗ」「キュウリのようにスイカが蛇に見えたのかな？」とコメントが寄せられることに。再生回数は132万回を突破することとなりました。

【動画：生まれて初めて『スイカ』を見たネコ…132万再生された『可愛すぎるリアクション』】

コタロウくんに『スイカ』を見せてみることに

Instagramアカウント『コタロウ&ユズ&ルナ』に投稿されて反響を呼んでいるのは、スコティッシュフォールドの『コタロウくん』が初めてスイカを見た日の光景。

その日、飼い主さんはスイカを片手にコタロウくんの前にやってきたそう。飼い主さんによると、コタロウくんはこの日初めてスイカを見たのだとか。はたして、生まれて初めてスイカを見たコタロウくんはどんな反応を見せてくれるのでしょうか？

見慣れない物体を目撃したコタロウくんは…

いつものようにお家の中でくつろいでいたコタロウくん。すると…近づいてきた飼い主さんの手の中には、見たこともない物体が！自分の頭よりも大きい緑色をしたシマシマの物体に、コタロウくんは思わず目を奪われてしまったそう。飼い主さんの手の中にあるとはいえ、未知の物体にコタロウくんは思わず身構えます。

そして、少しずつ近づいてくるスイカにコタロウくんは…思わず「ナオナオ～！」と、警戒心全開の声。

今では危険を察知するとすぐに避難するコタロウくん。スイカとの初対面の様子は、頑張って未知の物体の様子を見守る貴重な光景となったのでした。

たくさんの表情を見せてくれるコタロウくん

未知の物体と出会ってしまい、可愛らしい姿を見せてくれたコタロウくん。そんなコタロウくんの表情の豊かさに、思わず癒やされてしまう人が続出。お腹を出してスヤスヤと眠っていたり、飼い主さんに気持ちが伝わらなくて思わずムッとした表情になってしまったり。

時には、妹猫ちゃんを愛おしそうに毛づくろいしてあげる姿も見せてくれるそう。そんな表情豊かなコタロウくんの日常風景から、目が離せなくなってしまいます。

初めてスイカを見たときのコタロウくんの反応には、「文句言いながらやんのかステップになってるの可愛いｗ」「おんなじこと何回も言ってますね。スイカに向かって（笑）」「『ワシよりシマシマな奴はゆるさーん』でしょうか？」と温かな笑いが起こることに。

Instagramアカウント『コタロウ&ユズ&ルナ』では、今回登場したコタロウくんの日常や、妹猫の『ユズちゃん』『ルナちゃん』との仲睦まじい様子も綴られていますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「コタロウ&ユズ&ルナ」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。