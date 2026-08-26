毎熊克哉×小島梨里杏、フランスの古城で愛と性を見つめ直す『月がみている』予告編解禁 仏名優も出演
作家・渡辺淳一の小説『シャトウ ルージュ』を映画化した『月がみている』が、11月20日より全国公開される。予告編とポスタービジュアルが解禁され、フランスの俳優ヴァンサン・ペレーズの出演も発表された。
【動画】映画『月がみている』予告編
『失楽園』『愛の流刑地』などで知られる渡辺さんの作品の中でも、とりわけ議論を呼び、“映像化不可”ともいわれてきた同作。没後12年を経て、渡辺さんの娘で、映画プロデューサーとして活動してきた渡邉直子が監督を務め、女性の視点を加えて再構築した。
毎熊克哉と小島梨里杏がダブル主演を務め、黒木瞳、西岡徳馬、吉田羊らが共演。映画の約7割をフランスで撮影し、実在の古城を使用した映像美も大きな見どころのひとつだ。
順風満帆な結婚生活を送っているように見えた克彦（毎熊）と月子（小島）。しかし、妻との関係に悩む克彦は、月子を偽装誘拐し、“性のレッスン”が施されるというフランスの古城「シャトウ」に幽閉しようと企てる。
衝撃的な設定だが、その先に待ち受けるのは、女性・男性それぞれが抱える葛藤や不甲斐なさをさらけ出し、夫婦やパートナーとの関係、そして「愛すること」の意味を見つめ直す、切実なラブストーリーだ。
公開された予告編は、フランスの深い森にたたずむ古城を背景に、月子が何者かに誘拐される場面から始まる。監視カメラが設置された一室に閉じ込められた月子と、その姿を別室から見つめる謎の男女。やがて、誘拐が克彦によって仕組まれたものだったことが明らかになる。月子が城で過ごすにつれて物語は変化し、謎に包まれたシャトウの本当の姿へと迫っていく。
ポスタービジュアルには、欲望を解放した月子と、苦悩を抱える克彦の対照的な姿を配置。二人を隔てるように古城がそびえ、その傍らには三日月が浮かぶ。「愛していた。憎むほどに」という不穏なキャッチコピーとは裏腹に、淡い夕映えの光が二人を優しく包み込む、印象的なビジュアルに仕上がっている。
出演が明らかになったヴァンサン・ペレーズは、『インドシナ』（1992年）、『王妃マルゴ』（1994年）など、90年代のフランス映画を彩った名作の数々で日本の映画ファンにも広く知られている。近年では『ボレロ 永遠の旋律』（2024年）にも出演。本作では、克彦が月子を預けるシャトウに暮らす謎の男・Zを演じ、物語の鍵を握る役どころを担う。
ペレーズは出演を決めた理由について、「脚本の繊細さ、静寂や視線、言葉では必ずしも表現しきれないものに対して、あらゆる要素に重要な余白を与えている点に、すぐに心を打たれました」と説明。「（渡邉直子監督は）単に小説を映像化するにとどまらず、深い敬意と自由な発想を持ちながら原作を自分なりに解釈し、独自の感性を吹き込んでいます」と称賛した。
さらに、「映画は完成した時点で終わるものではありません。それを見る人々の目と心の中で、生き続けるのです。『月がみている』が、上映後も長く皆様の心に寄り添い続けますように」と日本の観客へメッセージを寄せた。
■ヴァンサン・ペレーズのコメント（全文）
脚本の繊細さ、静寂や視線、言葉では必ずしも表現しきれないものに対して、あらゆる要素に重要な余白を与えている点に、すぐに心を打たれました。 この映画は、渡邉直子監督のお父様が書かれた小説『シャトウ ルージュ』が原作となっており、今、その娘である彼女がこの物語をスクリーンに映し出すために監督をしているのです。
映画の中心には、二つの世代間、文学と映画の間、そして父と娘の視線の間における「継承」が存在しているのです。直子監督は単に小説を映像化するにとどまらず、深い敬意と自由な発想を持ちながら原作を自分なりに解釈し、独自の感性を吹き込んでいます。この親密で、どこか密やかな奥深さを持った側面に惹かれ、この映画に参加したいと強く思いました。
映画は完成した時点で終わるものではありません。それを見る人々の目と心の中で、生き続けるのです。『月がみている』が、上映後も長く皆様の心に寄り添い続けますように。
【動画】映画『月がみている』予告編
『失楽園』『愛の流刑地』などで知られる渡辺さんの作品の中でも、とりわけ議論を呼び、“映像化不可”ともいわれてきた同作。没後12年を経て、渡辺さんの娘で、映画プロデューサーとして活動してきた渡邉直子が監督を務め、女性の視点を加えて再構築した。
順風満帆な結婚生活を送っているように見えた克彦（毎熊）と月子（小島）。しかし、妻との関係に悩む克彦は、月子を偽装誘拐し、“性のレッスン”が施されるというフランスの古城「シャトウ」に幽閉しようと企てる。
衝撃的な設定だが、その先に待ち受けるのは、女性・男性それぞれが抱える葛藤や不甲斐なさをさらけ出し、夫婦やパートナーとの関係、そして「愛すること」の意味を見つめ直す、切実なラブストーリーだ。
公開された予告編は、フランスの深い森にたたずむ古城を背景に、月子が何者かに誘拐される場面から始まる。監視カメラが設置された一室に閉じ込められた月子と、その姿を別室から見つめる謎の男女。やがて、誘拐が克彦によって仕組まれたものだったことが明らかになる。月子が城で過ごすにつれて物語は変化し、謎に包まれたシャトウの本当の姿へと迫っていく。
ポスタービジュアルには、欲望を解放した月子と、苦悩を抱える克彦の対照的な姿を配置。二人を隔てるように古城がそびえ、その傍らには三日月が浮かぶ。「愛していた。憎むほどに」という不穏なキャッチコピーとは裏腹に、淡い夕映えの光が二人を優しく包み込む、印象的なビジュアルに仕上がっている。
出演が明らかになったヴァンサン・ペレーズは、『インドシナ』（1992年）、『王妃マルゴ』（1994年）など、90年代のフランス映画を彩った名作の数々で日本の映画ファンにも広く知られている。近年では『ボレロ 永遠の旋律』（2024年）にも出演。本作では、克彦が月子を預けるシャトウに暮らす謎の男・Zを演じ、物語の鍵を握る役どころを担う。
ペレーズは出演を決めた理由について、「脚本の繊細さ、静寂や視線、言葉では必ずしも表現しきれないものに対して、あらゆる要素に重要な余白を与えている点に、すぐに心を打たれました」と説明。「（渡邉直子監督は）単に小説を映像化するにとどまらず、深い敬意と自由な発想を持ちながら原作を自分なりに解釈し、独自の感性を吹き込んでいます」と称賛した。
さらに、「映画は完成した時点で終わるものではありません。それを見る人々の目と心の中で、生き続けるのです。『月がみている』が、上映後も長く皆様の心に寄り添い続けますように」と日本の観客へメッセージを寄せた。
■ヴァンサン・ペレーズのコメント（全文）
脚本の繊細さ、静寂や視線、言葉では必ずしも表現しきれないものに対して、あらゆる要素に重要な余白を与えている点に、すぐに心を打たれました。 この映画は、渡邉直子監督のお父様が書かれた小説『シャトウ ルージュ』が原作となっており、今、その娘である彼女がこの物語をスクリーンに映し出すために監督をしているのです。
映画の中心には、二つの世代間、文学と映画の間、そして父と娘の視線の間における「継承」が存在しているのです。直子監督は単に小説を映像化するにとどまらず、深い敬意と自由な発想を持ちながら原作を自分なりに解釈し、独自の感性を吹き込んでいます。この親密で、どこか密やかな奥深さを持った側面に惹かれ、この映画に参加したいと強く思いました。
映画は完成した時点で終わるものではありません。それを見る人々の目と心の中で、生き続けるのです。『月がみている』が、上映後も長く皆様の心に寄り添い続けますように。