シャワーやロッカーを完備したランニングステーションが多数存在することや、都会とは思えない自然を感じられる景色の中を走れることから人気の皇居ランニング（以下、皇居ラン）。

【写真】3人横並び、大人数で参加……皇居ランの迷惑行為

「なんで歩行者が避けて歩かなきゃいけないんだよ」

しかし今夏、皇居ランをする人たちに批判が殺到している。8月20日あるXユーザーが、

《流石にランニング流行りすぎやろwww》

と、マラソン大会のようにランナーがひしめく映像を添えて投稿。Xでは、

《皇居ラン、そろそろ禁止でいいのではと。観光客も増え、子連れや年配の方も歩く普通の歩道を、まあまあな速度でランナーが次々走ってくるのは、危ないですし》

《なんで歩行者が避けて歩かなきゃいけないんだよ》

《ランナーに対する注意喚起の立て看板増えてんの気づいてないんだろうな 2〜30人で走るなら別の場所に行ってくれって思う》

など、苦言を呈する声が続々と上がることに。皇居は定番のランニングコースだが、代々木公園にある織田フィールドが改修工事のため7月から11月末まで使用できなくなったほか、代々木公園も園内各所で工事中。

そのため皇居に場所を移すランナーが増加しているようで、皇居ランがこれまで以上に混雑しているという。

SNSでは批判の声が多く上がっている皇居ランについて、皇居外苑の維持管理をする一般財団法人国民公園協会皇居外苑に話を聞いた。

8月以降、ランナーが増加しているか？ という質問については、

「皇居周辺を利用されるランナー数について継続的な調査や集計は実施しておらず、8月以降の増減についてお示しできるデータは保有しておりません。また、日常の皇居ランの団体利用申請受付業務において、申請の状況や現地の利用状況の確認を行っておりますが、現時点において、8月以降にランナーが顕著に増加したと判断できる状況は確認しておりません」

実際に、現場でクレームやトラブルが報告されたケースはあるのだろうか？

「皇居周辺では、ランナー、散策利用者、観光客、自転車利用者など、多様な方々が歩道を利用しています。このため、利用者からは、ランナーの走行マナーや歩行者との接触の危険性に関するご意見やご報告が寄せられることがあり、毎日の苑内巡視を通じて利用状況の把握や安全確保に努めております。

なお、皇居外苑は広範囲にわたる利用空間であることから、発生する事案のすべてを把握できるものではなく、また、利用者間のトラブル等についてすべての情報が寄せられているものではないと認識しております」

皇居周辺ではランナーを含むすべての利用者が安全かつ快適に利用できるよう、『競技会・ランニングイベントの地域ルール』を定めていると続ける。

看板を設置して注意喚起も

「当該ルールでは、20名以上の団体による競技会やランニングイベントを対象として、混雑の緩和や安全確保のための運用を行うとともに、一般利用者に対しても、マナー遵守を呼びかけています」

皇居周辺の歩道には、注意喚起看板も設置。

・歩行者を優先すること

・無理な追い越しを行わないこと

・周囲への思いやりを持って利用すること

などのルールをお願いしており、利用者が安全に利用できる環境づくりに努めているという。そして皇居ランを行う人たちには、こんなお願いを。

「近年は厳しい暑さが続いており、全国的に熱中症による救急搬送者数も増加していると認識しております。ランナーのみなさまにおかれましては、熱中症に限らずですが、体調管理に十分留意いただくとともに、水分・塩分の補給や適切な休憩を行うなど、ご自身の体調管理を徹底した上でご利用いただきたいと考えております。

皇居周辺は、ランナーのみならず、観光客や散策利用者など多くの方々が利用されます。すべての利用者が安全かつ快適に利用できる環境となるよう、一人ひとりが周囲への配慮を持ってご利用いただくことをお願いしております」

インバウンドなど観光客も多く訪れる場所だけに、ルールを守って歩行者に迷惑をかけないように楽しんでほしい。

週刊女性PRIME