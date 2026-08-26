「トイレットペーパーがない！」トイレで大ピンチに陥ってしまい、思わず叫んでしまったという経験はないでしょうか？今回ご紹介するのは、まさにそんな状況下で、一番に駆け付けてくれた『彼』を捉えた1枚です。投稿はXで180.9万表示、10万いいねを記録し「どうしたの…？って困惑した顔してるの愛おしい笑」「いいこだにゃー」などの声が寄せられています。

【写真：トイレットペーパーがない！『誰かー』と大声で叫んだら、真っ先に駆けつけたのは…】

実家のトイレに入ったらペーパーがなかった…。Xアカウント『ぽにょこロイド』に投稿されたのは、まさにそんな瞬間の出来事でした。「誰かー！罠だ！誰かーー！」思わずそう叫んだという投稿主さん。そこへ、真っ先に現れたのが『彼』だったそうです。

声を聞きつけ、一番に駆け付けたのは、なんと猫の「のりまき」くんでした。ドアの隙間からちらりと顔を見せて、投稿主さんのほうを伺っていたそうです。

投稿主さんが困っていることを察知したのでしょうか。何とも愛らしい佇まいに、思わず頬がゆるんでしまいます。

まさに「猫の手も借りたいシチュエーション」だと話題

かわいい『彼』こと、のりまきくんの登場に、コメント欄は盛り上がりをみせています。中でも多くみられたのは「まさに『猫の手を借りたい』事態でしたね」といった「猫の手」を引用した声。とはいえ、そこは猫ちゃん。「呼びました？」「申し訳ありません…私はここで見守ることしか…」など、猫ちゃんの気持ちを代弁するような声や、「いい奴すぎる」「可愛すぎる」「やさしい」「頼れる男！」など、一番に駆け付けた猫ちゃんへの温かな声も多く寄せられていました。

のりまきくんは、ご家族が元気をなくしていた時期に突然家にやってきた猫ちゃんなのだとか。トイレットペーパーを持ってくることはできなくても、真っ先に駆け付けてくれたのりまきくん。その姿に、思わずほっこりしてしまうワンシーンでした。

Xアカウント『ぽにょこロイド』では、日常発信のほか、のりまきくんの様子も発信されています。

のりまきくん、投稿主さん、この度はご協力誠にありがとうございました。

写真・動画提供：Ｘアカウント「ぽにょこロイド」さま

執筆：kaori

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。