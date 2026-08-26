25日正午前、東京・中野区の「中野ブロードウェイ」にある時計店で、男2人が高級腕時計4本、あわせて2億円相当を盗みました。犯行時間はわずか10秒ほどで、現在も逃走を続けています。

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商業施設の一角に集まる捜査員の姿。その先の店で、時計が置かれたショーケースが割られていて、床には破片が散乱しています。

事件があったのは、“サブカルの聖地”中野ブロードウェイです。

■時計販売店の被害総額は2億円相当



警視庁によりますと、25日正午前、「不審な男がショーケースを割って物をとって逃げた」と110番通報がありました。

被害にあったのは、中野ブロードウェイの1階にある時計販売店で、ロレックスなどの高級時計を扱っているといいます。

この店で「パテック フィリップ」が1本、「リシャール・ミル」3本が盗まれ、被害総額は実に2億円相当ということです。

■近隣店舗の人「2人逃げていくのが見えて」

近くの店の人は、2人組の男を目撃したといいます。

被害にあった店の近隣店舗の人

「（Q．どんな様子だった？）ガラスが割れる音がカシャーン、ガシャーンしたので、のぞいたら店から男の人が2人逃げていくのが見えて。1人はすごい勢いで走って逃げて、1人は店の方振り返りながら走って逃げていた。人通りは結構ありました」

目撃者

「真っ黒い服装で、1人目はすぐ駆けていっちゃって、2人目は前に黒いリュック背負っていて逃げていった」

■ハンマーで…わずか10秒ほどの犯行

営業中だった店内に突然入ってきたという2人組の男。すると、入り口付近のショーケースをハンマーでたたき割り、“高級腕時計”4本を盗み、逃走したということです。

この間、わずか10秒ほどの犯行だったといいます。

■“2人組は連絡通路から西側に逃げた”

事件後に撮影された映像では、店内にハンマーが落ちているのが確認できます。

当時、店内に客はいない状態で、店員5人にケガはなかったということです。

中野ブロードウェイ1階の中央付近に店をかまえる時計販売店。警視庁によりますと、2人組の男は、連絡通路から西側に逃げたということです。

目撃者

「この辺だったのは間違いない。立てかけてあったか分からないが、ここにあった電動キックボードに飛び乗りました、1人。もう1人は向こうに駆けていった。お店の人が『捕まえた？』みたいな感じで、『逃げられた』と言ったのは聞きました」

■1人は電動キックボードで北の方向に逃走

そして、2人組のうち、1人は電動キックボードで北の方向に逃げ、1人は南の方向に駆け足で逃げたということです。

また、中野ブロードウェイからおよそ350メートル離れた遊歩道で…

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岩粼陽フィールドキャスター

「こちらの奥の小道、この中で電動キックボードが見つかりました」

捜査関係者によりますと、事件との関連はまだ分かっていませんが、この場所で、乗り捨てられた電動キックボードが見つかったことが明らかになりました。

また、この場所で現場から逃走した2人組の男に似た背格好の人物が目撃されていたことが25日夜、新たに分かりました。

警視庁は、この近くに上着などが落ちていたことなどから、二手に分かれて逃走した2人がふたたび合流し、着替えた可能性があるとみています。

■中野ブロードウェイには200以上の店舗

2億円相当の腕時計が盗まれた時計販売店が入る中野ブロードウェイは60年ほど前に開業し、地下1階から地上4階に多くの店舗をかまえていて、アニメグッズなどの専門店やファッション、飲食店など様々な店が連なる商業施設だといいます。

200以上の店舗がある中で今回、時計販売店が窃盗被害にあいました。

街の人からのイメージは…

利用者

「フィギュアとかも回って楽しむ」

「サブカル的なところ」

被害にあった店の近隣店舗の人

「（時計販売店について）銀座とか、ああいうところなら分かるが、 中野でもあるんだなって感じ」

■「逃走経路・手段・方法も考えられている」

窃盗事件は、人通りの多い場所で白昼におきました。元神奈川県警捜査1課長の鳴海氏は、“入念に準備がされた犯行”だと指摘します。

元神奈川県警捜査1課長・鳴海達之氏

「店の下見は当然しているし、犯行時間帯の人の流れもよく見ているし、逃走経路・手段・方法も考えられている。一概には言えないが、周到な準備をしてるからこそ、白昼でもできるという見方をしてもいい」

「（Q．“犯行時間10秒”という時間は？）10秒と言われると、やはり異例かと思う。10秒で終わらせるのであれば、反復した訓練みたいなのが必要。2人で行くなら2人で行って、10秒とか20秒とかかかる時間で犯行を終わらせることを反復して、何回か試しているんだろうと思う」

逃走中の2人組の男は、いずれも20代くらいで、身長は170センチくらい、黒色の長ズボンで黒色のマスクを身につけていて、1人は灰色の上着を着用。1人は黒色の上着に、サングラスを着用していたということです。

警視庁は、窃盗事件として2人組の男の行方を追っています。

（8月25日放送『news zero』より）